Kavitha: తండ్రి పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేసిన ఏకైక కుమార్తెను నేనే: కల్వకుంట్ల కవిత
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత మరోసారి హరీష్ రావును లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఆయన నీటిపారుదల మంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు జరిగిన అవినీతికి ఆయనే కారణమని ఆమె ఆరోపించారు. 2016లో నీటిపారుదల శాఖలో జరిగిన సమస్యల గురించి తన తండ్రిని హెచ్చరించానని ఆమె వెల్లడించారు.
కాళేశ్వరం గురించి అన్ని నిర్ణయాలను కేసీఆర్ పిసి ఘోష్ కమిషన్ ముందు తీసుకెళ్లారని హరీష్ రావు చెప్పారని కవిత అన్నారు. కాళేశ్వరం సమస్యపైనే తన కోపం ఉందని ఆమె అన్నారు.
కొత్త పార్టీని ప్రారంభించే అవకాశం గురించి కూడా కవిత చర్చించారు. పార్టీని ప్రారంభించడంపై తాను ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని మాజీ ఎమ్మెల్సీ చెప్పారు. పార్టీని ప్రారంభించడానికి ముందు కెసిఆర్ వందలాది మందిని సంప్రదించారని, తాను కూడా ఇలాంటి విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నానని ఆమె వివరించారు.
తన తండ్రి పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేసిన ఏకైక కుమార్తె తానేనని కవిత అన్నారు. కాంగ్రెస్ విషయంలో కవిత తన వైఖరిని కూడా స్పష్టం చేసింది. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు ఎవరూ తనను సంప్రదించలేదని, తాను వారిని కూడా సంప్రదించలేదని ఆమె ప్రస్తావించారు.
రేవంత్ రెడ్డి తన గురించి తరచుగా ఎందుకు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారని కవిత ప్రశ్నించారు. ఆయన త్వరలో కాంగ్రెస్ వీడవచ్చని ఆమె వ్యంగ్యంగా సూచించారు. తన పని కేవలం ఒక నిర్దిష్ట వర్గంపై కాకుండా మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర సంక్షేమంపై దృష్టి సారిస్తుందని ఆమె తెలిపారు.
బీసీ సమస్య తనను తీవ్రంగా కదిలించిందని కవిత అన్నారు. తాను ఇప్పుడు స్వేచ్ఛా పక్షిలా భావిస్తున్నానని, అందరికీ తన తలుపులు తెరిచి ఉన్నాయని కవిత మీడియాతో అన్నారు. చాలా మంది నాయకులు తనను కలుస్తున్నారని, తనను సందర్శించే బీఆర్ఎస్ నాయకుల జాబితా చాలా పెద్దదని ఆమె పేర్కొన్నారు.