Coldwave: తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు- హైదరాబాద్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు
తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు తిరిగి వీయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ సీజన్లోనే అత్యల్ప కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు గడ్డకట్టే స్థాయికి దగ్గరగా పడిపోగా, ఉత్తర తెలంగాణ అత్యంత శీతల ప్రాంతంగా నిలిచింది. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లోని మొయినాబాద్లో అత్యంత చల్లగా 6.5°C ఉష్ణోగ్రత నమోదవ్వగా, ఇబ్రహీంపట్నంలో 7.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైంది. ఇది చలి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది.
నగరంలోని ప్రధాన ప్రాంతాల్లో కూడా డిసెంబర్ మధ్యలో అసాధారణంగా చల్లని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 8°C నుండి 13°C మధ్య నమోదయ్యాయి. హెచ్సియు-శేరిలింగంపల్లిలో 8.1°C, మౌలాలిలో 9.4°C, రాజేంద్రనగర్లో 9.5°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. గచ్చిబౌలి, వెస్ట్ మారేడ్పల్లి వంటి కీలక ఐటీ, నివాస ప్రాంతాలలో 11°C ఉష్ణోగ్రత నమోదవ్వగా, చార్మినార్, ఎల్బీ స్టేడియంలో 12.9°C నమోదైంది.
మల్కాజిగిరిలో ఉష్ణోగ్రత సాపేక్షంగా ఎక్కువగా 13.1°Cగా ఉంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా, కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ అత్యంత శీతల ప్రదేశంగా నిలిచింది, అక్కడ 5.7°C ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది, ఆ తర్వాత సంగారెడ్డి (6.4°C), రంగారెడ్డి (6.5°C) ఉన్నాయి. తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైన ఇతర జిల్లాలలో ఆదిలాబాద్ (7.7°C), వికారాబాద్, సిద్దిపేట (ప్రతిచోటా 8.1°C), మెదక్ (8.5°C), కామారెడ్డి (8.6°C), నిజామాబాద్ (9.1°C) ఉన్నాయి.
వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు ఉష్ణోగ్రతలలో ఈ ఆకస్మిక తగ్గుదలకు నిర్మలమైన ఆకాశం, పొడి ఉత్తర గాలులు, రాత్రిపూట తీవ్రమైన చల్లదనాన్ని కారణాలుగా పేర్కొంటున్నారు. ఈ రాత్రి నుండి చలి తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి.
దీనివల్ల ఉత్తర, పశ్చిమ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కనిష్ట ఉష్టోగ్రతలు 5-7°Cకి పడిపోయే అవకాశం ఉంది. రాబోయే 24-48 గంటల్లో హైదరాబాద్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 7-9°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.