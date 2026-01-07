Rakul Preet Singh: హైకోర్టును ఆశ్రయించిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సోదరుడు

Aman Preet Singh నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సోదరుడు అమన్ ప్రీత్ సింగ్ తనపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. డ్రగ్స్ కేసులో పోలీసులు అతడిని ఏ7గా చేర్చారు. అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్ ముఠాలతో సంబంధాలు ఉన్నాయనే ఆరోపణలపై ప్రస్తుతం అతని కోసం గాలిస్తున్నారు. అమన్ ప్రీత్ సింగ్ చట్టపరమైన ఉపశమనం కోరుతూ, డ్రగ్స్ సరఫరాదారులతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఖండించారు. అతని పిటిషన్పై హైకోర్టు తదుపరి విచారణను జనవరి 9వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ఈ కేసు ఇంకా విచారణలో ఉంది. ఈ కేసు డిసెంబర్ 19న ఈగిల్ టీమ్, మసబ్ ట్యాంక్ పోలీసులు ఒక మాల్లో దాడులు నిర్వహించడంతో ప్రారంభమైంది. ఈ ఆపరేషన్లో, నితిన్ సింఘానియా, షిర్నిక్ సింఘ్వీ డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నారనే ఆరోపణలపై అరెస్టు అయ్యారు. నిందితుల నుంచి పోలీసులు 43.7 గ్రాముల కొకైన్, 11.5 గ్రాముల ఎండిఎంఏను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తదుపరి విచారణలో, అమన్ ప్రీత్ సింగ్ ఒకే నెలలో అరెస్టు అయిన వ్యక్తుల నుండి ఆరుసార్లు డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేసినట్లు తేలింది. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ప్రముఖ నటి కావడంతో ఈ విషయం ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆమె తరచుగా తన సైనిక నేపథ్యం గురించి మాట్లాడటం, ఈ కేసు చుట్టూ ఉన్న సున్నితత్వాన్ని మరింత పెంచింది. అమన్ ప్రీత్ సింగ్ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడు.