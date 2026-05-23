Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 23 May 2026 (12:24 IST)

సూర్యాపేటలో బీఆర్ఎస్ నేత దారుణ హత్య

murder
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సూర్యాపేట జిల్లాలో రాజకీయ హత్య జరిగింది. ప్రత్యర్థులు భారత రాష్ట్ర సమితి నేతను దారుణంగా హత్య చేశారు. యర్కారం గ్రామానికి చెందిన బీఆర్ఎస్ నేత మాజీ సర్పంచ్ చింతలపాటి మధును గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అత్యంత కిరాతకంగా చంపేశారు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. 
 
మధను గ్రామంలోనే హత్య చేసి మృతదేహాన్ని మూడు ముక్కలుగా నరికి, గోనె సంచులల్లో కట్టి గ్రామ సమీపంలోని ఎస్ఆర్ఎస్సీ కాలువలో పడేసి, దుండగులు పరారయ్యారు. స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారంతో ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని పోలీసులు... మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సూర్యాపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. 
 
గ్రామంలో పాత రాజకీయ వైషమ్యాలే ఈ హత్యకు కారణంగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. కొన్నేళ్ల క్రితం జరిగిన అప్పటి సర్పంచ్ మిద్దె రవీందర్ హత్య కేసులో చింతలపాటి మదు ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్నారు. ఈ ఘటనతో యర్కారం గ్రామస్థులు భయాందోళలకు గురవుతున్నారు. 
 
ఈ ఘటన నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా గ్రామంలో భారీగా పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. 
