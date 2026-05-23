సూర్యాపేటలో బీఆర్ఎస్ నేత దారుణ హత్య
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సూర్యాపేట జిల్లాలో రాజకీయ హత్య జరిగింది. ప్రత్యర్థులు భారత రాష్ట్ర సమితి నేతను దారుణంగా హత్య చేశారు. యర్కారం గ్రామానికి చెందిన బీఆర్ఎస్ నేత మాజీ సర్పంచ్ చింతలపాటి మధును గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అత్యంత కిరాతకంగా చంపేశారు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
మధను గ్రామంలోనే హత్య చేసి మృతదేహాన్ని మూడు ముక్కలుగా నరికి, గోనె సంచులల్లో కట్టి గ్రామ సమీపంలోని ఎస్ఆర్ఎస్సీ కాలువలో పడేసి, దుండగులు పరారయ్యారు. స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారంతో ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని పోలీసులు... మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సూర్యాపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
గ్రామంలో పాత రాజకీయ వైషమ్యాలే ఈ హత్యకు కారణంగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. కొన్నేళ్ల క్రితం జరిగిన అప్పటి సర్పంచ్ మిద్దె రవీందర్ హత్య కేసులో చింతలపాటి మదు ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్నారు. ఈ ఘటనతో యర్కారం గ్రామస్థులు భయాందోళలకు గురవుతున్నారు.
ఈ ఘటన నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా గ్రామంలో భారీగా పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.
పెద్ది కోసం తాను పడిన తీవ్రమైన, బాధాకరమైన గాయాల గురించి వెల్లడిస్తూ, రామ్ చరణ్: 'నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా చెయ్యి నొప్పి పెడుతుంది. "నేను నటించిన ప్రతి సినిమాలోనూ నాకు ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగింది. 'RRR' సమయంలో నా కాలు విరిగింది. 'రంగస్థలం' షూటింగ్లోనూ ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది. 'గేమ్ చేంజర్' చిత్రీకరణలో నా పెదవికి గాయమైంది. కానీ 'పెద్ది' విషయంలో మాత్రం, ఒక్క రోజు షూటింగ్ కూడా ఆగిపోలేదు. ఇది నిజంగా దైవానుగ్రహం." అని అనుభవాలను దర్శకుడితో పంచుకున్నారు.
టాలీవుడ్ హీరో, యువసామ్రాట్ అక్కినేని నాగార్జున శనివారం ప్రత్యేక పోస్ట్ చేశారు. తన జీవితంలో మే 23వ తేదీన ఎప్పటికీ ప్రత్యేకమని ఆ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. అందులోనూ ఈ ఏడాది మరీ స్పెషల్ అని తెలిపారు. తన మొదటి చిత్రం 'విక్రమ్' విడుదలై నేటికి 40 ఏళ్లు అయిన సందర్భంగా ఆయన పోస్ట్ పెట్టారు. తనను ఆదరిస్తున్న అభిమానులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
అక్కినేని నాగార్జున విక్రమ్ చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలో అరంగేట్రం చేసి 40 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా నాగార్జున సోషల్ మీడియాలో తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఇదే రోజు నాన్నగారితో కలిసి నటించిన మనం కూడా విడుదలయిన రోజు అంటూ మరో ట్వీట్ చేసి ఇంకోవైపు అఖిల్ నటించిన లెనిన్ టీజర్ కూడా విడుదలచేయడం మర్చిపోలేని దినంగా పేర్కొన్నారు.