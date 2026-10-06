తెలంగాణలో పగటిపూట అధిక ఉష్ణోగ్రతలు... అక్కడక్కడా వర్షం
రాబోయే 24 గంటల్లో తెలంగాణలో ప్రధానంగా పొడి వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది. పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగానే కొనసాగవచ్చు. అనేక ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 35-36°C లేదా అంతకంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్న సమయంలో వాతావరణం వేడిగా ఉన్నప్పటికీ, ఉదయం, రాత్రి వేళల్లో మాత్రం చల్లగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
అయితే, అక్టోబర్ 7న తూర్పు తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఖమ్మం, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం, నల్గొండ, కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, ములుగు, యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా వర్షం పడవచ్చు. హైదరాబాద్తో సహా మిగిలిన జిల్లాల్లో వాతావరణంలో పెద్దగా మార్పులేమీ లేకుండా, ప్రధానంగా పొడి వాతావరణం కొనసాగే అవకాశం ఉంది.