TV9 News: టీవీ9పై వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవం..
టీవీ9 నెట్వర్క్ యాజమాన్యం, వాటా మార్పులు, లేదా సంస్థ నుంచి ఎవరైనా నిష్క్రమిస్తున్నారన్న అంశాలపై కొన్ని మీడియా వర్గాల్లో ప్రచారం అవుతున్న కథనాలు పూర్తిగా అవాస్తవం, ఆధారహీనమైనవి మరియు దారితప్పించేలా ఉన్నాయి. దీనిపై టీవీ 9 నెట్ వర్క్ సోల్ మీడియాలో ఇలా తెలియజేస్తూ పోస్ట్ పెట్టింది.
మై హోమ్ గ్రూప్ చైర్మన్ శ్రీ జూపల్లి రామేశ్వరరావు గారు టీవీ9 నిర్వహణ సంస్థ నుంచి తప్పుకుంటున్నారన్న వార్తల్లో ఏ మాత్రం నిజం లేదు. అలందా మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో వాటాల విషయంలో గానీ, యాజమాన్య నిర్మాణంలో గానీ ఎలాంటి మార్పులు చోటు చేసుకోలేదు.
టీవీ9 ఒక స్వతంత్ర, వృత్తిపరమైన మీడియా సంస్థగా తన జర్నలిస్టిక్ విలువలకు కట్టుబడి కొనసాగుతోంది. రాజకీయ ధ్రువీకరణలు, వ్యాపార ఒత్తిళ్లు లేదా ఊహాగానాలతో సంస్థ నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందన్న వాదనలు సంపూర్ణంగా తప్పు.
సంస్థ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీయాలనే ఉద్దేశంతో నిర్ధారణ లేని సమాచారాన్ని ప్రచారం చేయడం బాధ్యతారాహిత్యానికి నిదర్శనం. ఇటువంటి కథనాలను టీవీ9 నెట్వర్క్ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది.
ప్రజలు, ప్రకటనదారులు మరియు భాగస్వాములు ఈ రకమైన పుకార్లకు లోనుకాకుండా, అధికారిక ప్రకటనలనే విశ్వసించాలని టీవీ9 విజ్ఞప్తి చేస్తోంది.
— టీవీ9 నెట్వర్క్
మేనేజ్మెంట్