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  4. What Is Plan-B Of Konda Surekha? Will She Join In BRS Or BJP
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

తెలంగాణాలో హాట్ టాపిక్‌గా కొండా సురేఖ భవిష్యత్?

konda surekha
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (14:05 IST)
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రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్‌కు గురైన కొండా సురేఖ భవితవ్యం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని లక్ష్యంగా చేసుకుని తన కుమార్తె సుష్మిత చేసిన వ్యాఖ్యల కారణంగా కొండా సురేఖకు మంత్రిపదవిని పోయింది. ఒక చిన్నపాటి వివాదం చివరకు మంత్రిపదవికే ఎసరు పెట్టింది. ఇపుడు కొండా సురేఖతో పాటు ఆమె ఫ్యామిలీ రాజకీయ భవిష్యత్ ఏంటన్నది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఇదే అంశంపై తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చ సాగుతోంది. 
 
కాగా, తన కుమార్తె చేసి వ్యాఖ్యల వల్ల వివాదం చెలరేగినప్పటి నుంచి ఒకే వైఖరిపై నిలబడిన కొండా దంపతులు, తదుపరి కార్యాచరణ కోసం ఇప్పటికే ప్లాన్ బి సిద్ధం చేసుకున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. కొండా మురళి నర్మగర్భంగా చేసిన ఈ ప్లాన్ బి వ్యాఖ్యలే ఇప్పుడు అందరిలోనూ ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నాయి. కొండా సురేఖ తన ఎమ్మెల్యే పదవికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసి ఉప ఎన్నికకు వెళ్లడమే వారి ప్లాన్ బి అయి ఉండొచ్చని పలువురు విశ్లేషిస్తున్నారు. 
 
అయితే, ఉప ఎన్నికలో గెలవాలన్నా, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో రాజకీయంగా మనుగడ సాగించాలన్నా ఏదైనా ఒక బలమైన పార్టీ మద్దతు తప్పనిసరి అని రాజకీయ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ ప్రధాన పార్టీలుగా ఉన్నాయి. మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగే అవకాశాలు దాదాపు లేనట్టేనని తెలుస్తోంది. 
 
ఇక బీఆర్ఎస్ విషయానికొస్తే, 2018 ఎన్నికలకు ముందు ఆ పార్టీని వీడుతూ కేసీఆర్, కేటీఆర్‌పై కొండా దంపతులు తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్‌లో చేరే మార్గాలు మూసుకుపోయినట్టేనని సమాచారం. మిగిలిన ఏకైక ప్రత్యామ్నాయం బీజేపీ మాత్రమేనని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. కొండా దంపతులను పార్టీలో చేర్చుకునేందుకు బీజేపీ అధిష్టానం సానుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, రాష్ట్ర నాయకత్వంలో కొందరి నుంచి భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. దీంతో కొండా సురేఖ ఫ్యామిలీ రాజకీయ భవితవ్యం ఏంటన్నది ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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