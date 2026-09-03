  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Ghoshamahal MLA Raja Singh Comments on Konda Surekha Issue
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (14:59 IST)

MLA Raja Singh.. డబ్బు వాటాల పంపిణీ వివాదమే కారణం.. కొండా సురేఖ ఇష్యూపై రాజా సింగ్

Raja Singh
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (14:59 IST)
google-news
Raja Singh
దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖకు సంబంధించిన వివాదంపై గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే టి. రాజా సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ కావడంతో పాటు తెలంగాణ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీశాయి. మంత్రి కొండా సురేఖకు సంబంధించిన ఈ వ్యవహారం కొంతకాలంగా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. 
 
కాంగ్రెస్ అధిష్టానం, పార్టీ నాయకత్వం ఆమెను రాజీనామా చేయాలని కోరాయని, దీనిపై ఆమె తన తదుపరి కార్యాచరణను ప్రకటించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారని సమాచారం. ఈ రాజకీయ పరిణామాల మధ్య, కొండా సురేఖను పార్టీ నుండి బయటకు పంపడానికి రాజకీయ కారణాలు కాకుండా, డబ్బు వాటాల పంపిణీకి సంబంధించిన వివాదమే కారణమని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ ఆరోపించారు. 
 
కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవినీతి ఎప్పుడూ పర్యాయపదంగానే ఉండిందని రాజా సింగ్ పేర్కొన్నారు. ఈ వివాదానికి మరో కోణాన్ని జోడిస్తూ, సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిపై అవినీతి ఆరోపణలు చేసినట్లు సమాచారం. కాంగ్రెస్ అధిష్టానంతో తలపడేందుకు కొండా దంపతులు సిద్ధమవుతున్నారన్న ఊహాగానాల మధ్య, గురువారం నాడు కొండా సురేఖను మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ అధిష్టానం కోరింది. 
 
తన కుమార్తె చేసిన ముఖ్యమంత్రి వ్యతిరేక, కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి కొండా సురేఖపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ సిఫార్సు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆమెను మంత్రివర్గం నుండి తొలగించాలని ఆ కమిటీ సిఫార్సు చేసింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
వైఎస్ వివేకా హత్య కేసు : రూ.40 కోట్లకు డీల్ - ఈడీ దర్యాప్తు

Allari Naresh: సురభి మరిన్ని తెలుగు సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నా: అల్లరి నరేష్

Allari Naresh: సురభి మరిన్ని తెలుగు సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నా: అల్లరి నరేష్అల్లరి నరేష్ ఫాంటసీ కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్ ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ . చంద్ర మోహన్ చింతాడ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, హాస్య మూవీస్ బ్యానర్లపై రాజేష్ దండా, నిమ్మకాయల ప్రసాద్ నిర్మిస్తున్నారు. టీజర్‌, ట్రైలర్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచాయి. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Nag Ashwin: కల్కి 2898 AD' సీక్వెల్ కు గ్రహాలు అనుకూలించడంలేదు

Nag Ashwin: కల్కి 2898 AD' సీక్వెల్ కు గ్రహాలు అనుకూలించడంలేదునాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో 'కల్కి 2898 AD' చిత్రం 2024లో విడుదలైంది. రెండేళ్లు గడిచినా, ఈ సినిమా సీక్వెల్ కోసం తాను కేవలం 10 రోజులు మాత్రమే షూటింగ్ జరిపానని దర్శకుడు తెలిపారు. అందుకు అప్రుడు గ్రహాలు అన్నీ అనుకూలించాయని మరళా అలా అన్నీ గ్రహాలు కలిసి వస్తేనే షూటింగ్ సాగుతుందని ఓ సినిమా వేడుకలో నాగ్ అశ్విన్ వివరించారు.

పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన వేడుకలకు హాజరైన సాయి దుర్గా తేజ్

పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన వేడుకలకు హాజరైన సాయి దుర్గా తేజ్జనసేన పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారి జన్మదిన వేడుకలు హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా కూకట్‌పల్లిలోని గోపాల్ నగర్‌లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి ప్రముఖ హీరో సాయి దుర్గా తేజ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వేడుకల్లో పాల్గొని, అక్కడికి వచ్చిన చిన్నారులతో ముచ్చటించారు.

రాణి పద్మావతి పిరికిపందనా? నటి స్వర భాస్కర్‌పై బీజేపీ - కర్ణిసేన పైర్

రాణి పద్మావతి పిరికిపందనా? నటి స్వర భాస్కర్‌పై బీజేపీ - కర్ణిసేన పైర్రాణి పద్మావతిని పిరికిపందగా అభివర్ణించిన బాలీవుడ్ నటి స్వర భాస్కర్‌ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఆమెపై బీజేపీ, కర్ణిసేన నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత 2018లో విడుదలైన 'పద్మావత్' చిత్రంలోని 'జోహార్' (సామూహిక ఆత్మాహుతి) ఘట్టాన్ని విమర్శిస్తూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ, కర్ణిసేన వంటి సంస్థలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన విషయం తెల్సిందే. మహిళల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా ఆమె మాట్లాడారంటూ విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

దర్శకుడు సాయి రాజేష్ ఆవిష్కరించిన డియర్ హార్ట్ మోషన్ పోస్టర్

దర్శకుడు సాయి రాజేష్ ఆవిష్కరించిన డియర్ హార్ట్ మోషన్ పోస్టర్వారాహి ఆర్ట్స్ బ్యానర్ మీద బొబ్బాస్ సమర్పణలో రావి సౌజన్య నిర్మాణంలో లక్ష్మణ్ టేకుమూడి , రాధికా జోషి , సుప్రియా చవాన్ ప్రధాన పాత్రలుగా జీడీ నరసింహా తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘డియర్ హార్ట్’. ఈ సినిమాలో సురేష్ గురు, పృధ్వీ రాజ్, సత్య ప్రకాష్, జబర్దస్త్ నూకరాజు, జగదీశ్వరి తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. తాజాగా ఈ సినిమాకి సంబంధించిన మోస్టర్ పోస్టర్‌ను సాయి రాజేష్ రిలీజ్ చేశారు.