MLA Raja Singh.. డబ్బు వాటాల పంపిణీ వివాదమే కారణం.. కొండా సురేఖ ఇష్యూపై రాజా సింగ్
దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖకు సంబంధించిన వివాదంపై గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే టి. రాజా సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ కావడంతో పాటు తెలంగాణ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీశాయి. మంత్రి కొండా సురేఖకు సంబంధించిన ఈ వ్యవహారం కొంతకాలంగా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
Raja Singh
కాంగ్రెస్ అధిష్టానం, పార్టీ నాయకత్వం ఆమెను రాజీనామా చేయాలని కోరాయని, దీనిపై ఆమె తన తదుపరి కార్యాచరణను ప్రకటించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారని సమాచారం. ఈ రాజకీయ పరిణామాల మధ్య, కొండా సురేఖను పార్టీ నుండి బయటకు పంపడానికి రాజకీయ కారణాలు కాకుండా, డబ్బు వాటాల పంపిణీకి సంబంధించిన వివాదమే కారణమని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ ఆరోపించారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవినీతి ఎప్పుడూ పర్యాయపదంగానే ఉండిందని రాజా సింగ్ పేర్కొన్నారు. ఈ వివాదానికి మరో కోణాన్ని జోడిస్తూ, సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిపై అవినీతి ఆరోపణలు చేసినట్లు సమాచారం. కాంగ్రెస్ అధిష్టానంతో తలపడేందుకు కొండా దంపతులు సిద్ధమవుతున్నారన్న ఊహాగానాల మధ్య, గురువారం నాడు కొండా సురేఖను మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ అధిష్టానం కోరింది.
తన కుమార్తె చేసిన ముఖ్యమంత్రి వ్యతిరేక, కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి కొండా సురేఖపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ సిఫార్సు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఆమెను మంత్రివర్గం నుండి తొలగించాలని ఆ కమిటీ సిఫార్సు చేసింది.