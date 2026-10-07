Balakrishna: బాలయ్యతో మళ్లీ జతకట్టనున్న విజయశాంతి?
దర్శకుడు కొరటాల శివతో నందమూరి బాలకృష్ణ చేయబోయే తదుపరి చిత్రంలో సీనియర్ నటి విజయశాంతి ఆయనతో కలిసి నటించనున్నారు. యాక్షన్ ప్రధానంగా సాగే ఈ ఫ్యామిలీ డ్రామాలో బాలకృష్ణ సరసన విజయశాంతి కనిపించనున్నారు. ఇందులో బాలకృష్ణ యువకుడిగా, వయసు పైబడిన వ్యక్తిగా రెండు పాత్రలు పోషిస్తుండగా, విజయశాంతి ఆయనలోని వయసు పైబడిన పాత్రకు జోడీగా నటించే అవకాశం ఉంది. అయితే, దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక నిర్ణయం తీసుకోలేదని ఒక వర్గం తెలిపింది.
Balakrishna_Vijayashanti
బాలకృష్ణ-విజయశాంతి జోడీ గతంలో రౌడీ ఇన్స్పెక్టర్, ముద్దుల కృష్ణయ్య, మువ్వ గోపాలుడు, నిప్పు రవ్వ వంటి అనేక చిరస్మరణీయమైన బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలను అందించింది. టాలీవుడ్లో, ముఖ్యంగా ఈ ఇద్దరు తారల అభిమానుల మధ్య, వీరిద్దరి ఆన్-స్క్రీన్ జోడీ అత్యంత విజయవంతమైన, ప్రజాదరణ పొందిన జంటలలో ఒకటిగా పరిగణించబడేది.
బాలకృష్ణ, విజయశాంతిల కలయికను ఒక లక్కీ కాంబినేషన్గా భావించేవారు. అలాగే వీరి చిత్రాలకు ప్రేక్షకుల ఆదరణ అపారంగా ఉండేది. వీరిద్దరినీ మళ్లీ ఒకచోట చేర్చడం అనేది ఖచ్చితంగా భారీ అంచనాలను, ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుందని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
ఇటీవలి కాలంలో ఎంపిక చేసిన చిత్రాలలో మాత్రమే నటిస్తున్న విజయశాంతి, సరిలేరు నీకెవ్వరు, సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి వంటి సినిమాల్లో కనిపించారు. అన్నీ అనుకూలిస్తే, చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఆమె తన అభిమాన సహనటుడు బాలకృష్ణతో మళ్లీ జతకట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ చిత్రంలో విజయశాంతి నటనకు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా వెలువడాల్సి ఉంది.