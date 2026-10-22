సోషల్ మీడియాతో తంటాలు పడుతున్న హీరోయిన్లు.. అయినా చుక్కలు చూపిస్తున్నారు..
సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీల జీవితంలో ఒక అంతర్భాగంగా మారింది. కానీ చాలా మంది నటీమణులకు ఇది ట్రోలింగ్, దూషణలు, బాడీ షేమింగ్, డీప్ ఫేక్ కంటెంట్కు ఒక వేదికగా కూడా మారింది. అయితే, మౌనంగా బాధపడటానికి బదులుగా, చాలా మంది నటీమణులు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ వేధింపులను ఎదుర్కోవడం, డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ల నుండి విరామం తీసుకోవడం లేదా బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడం వంటివి ఎంచుకుంటున్నారు.
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తాజాగా ఆర్ఎక్స్ 100 వంటి చిత్రాలతో పేరుగాంచిన నటి పాయల్ రాజ్పుత్, ఇటీవల తన వీడియోలను ప్రచారం చేస్తూ, ఆమె శరీరంపై అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న వారిపై తీవ్రంగా స్పందించారు. ఎక్స్లో స్పందిస్తూ, ఆ నటి తన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. తన రూపాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్న వారిని నిలదీశారు. సిగ్గుచేటు మీరు. నా శరీరం, నా ఆకారం, నా ఆత్మగౌరవం. ఇవి మీ చర్చకు, మీ అభిప్రాయాలకు, లేదా మీ అసభ్యతకు సంబంధించిన విషయాలు కావు... అని ఫైర్ అయ్యారు. ఇలాంటి వారు తమ హద్దుల్లో ఉండాలని, వారి పని వారు చూసుకోవాలని కూడా ఆమె కోరింది. సోషల్ మీడియా స్వేచ్ఛ ముసుగులో వ్యక్తిగత దాడులను ఎదుర్కొంటున్న నటీమణులలో పెరుగుతున్న అసంతృప్తిని ఆమె స్పందన స్పష్టం చేస్తోంది.
గతంలో నటి అనుపమ పరమేశ్వరన్ కూడా ఇదే విధమైన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. సోషల్ మీడియా అనేది తన వ్యక్తిగతమని, అందులో దేనిని పంచుకోవాలో నిర్ణయించుకునే స్వేచ్ఛ తనకు ఉందని ఆమె స్పష్టం చేశారు. "ఇది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా. ఇందులో ఏం పోస్ట్ చేయాలో నేనే నిర్ణయిస్తాను. నా జీవితం గురించి ఇతరులకు తెలియదు, కాబట్టి వారి అభిప్రాయాలు నన్ను నిర్ణయించలేవు" అని ఒక కార్యక్రమంలో ఆమె పేర్కొన్నారు.
కొందరు నటీమణులు ట్రోలర్లను ఎదుర్కోవాలని నిర్ణయించుకోగా, మరికొందరు సోషల్ మీడియాకు దూరమవుతున్నారు. ఐశ్వర్య ఇకపై సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లలోకి తిరిగి వచ్చే ఉద్దేశం లేదని తెలపగా, అనుష్క శెట్టి ఇటీవల తాత్కాలికంగా డిజిటల్ డిటాక్స్ తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించారు. తెర వెనుక ఉన్న నిజ జీవితంతో మళ్లీ మమేకం కావాలనే కోరికను ఆమె వ్యక్తం చేశారు.
అయితే, మరికొందరి విషయంలో, ఆన్లైన్ వేధింపులు చట్టపరమైన చర్యలకు దారితీశాయి. నటి ఈషా రెబ్బా ఇటీవల తనపై ఆన్లైన్లో పోస్ట్ చేసిన అసభ్యకరమైన, పరువు నష్టం కలిగించే వ్యాఖ్యలపై పోలీసులను ఆశ్రయించారు. అంతకుముందు, అనసూయ భరద్వాజ్ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, యూట్యూబ్ ఛానెళ్లతో సహా 42 మంది వ్యక్తులపై ఆన్లైన్ వేధింపులు, నేరపూరిత బెదిరింపులు, పరువు నష్టం, మార్ఫింగ్ చేసిన, ఏఐ రూపొందించిన అశ్లీల కంటెంట్ను ప్రచారం చేశారనే ఆరోపణలతో ఫిర్యాదులు దాఖలు చేశారు.
ఇకపోతే.. ప్రతిస్పందనలు భిన్నంగా ఉండవచ్చు, కానీ ఈ నటీమణుల నుండి వస్తున్న సందేశం మరింత స్పష్టమవుతోంది. సెలెబ్రిటీలుగా ఉన్నంత మాత్రాన ఎవరికీ వ్యక్తిగత హద్దులను దాటే హక్కు గానీ, వారిని అసభ్యకరమైన దూషణలకు గురిచేసే హక్కు గానీ లేదు.