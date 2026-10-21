మీకు సిగ్గుండాలి. నా శరీరం, నా ఆకృతి, నా గర్వం.. మీకెందుకయ్యా..? పాయల్ రాజ్పుత్
తన వీడియోలను షేర్ చేస్తూ, తన శరీరంపై అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న వారిపై పాయల్ రాజ్పుత్ తీవ్రంగా స్పందించారు. సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్ ద్వారా తన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసిన ఆమె, ఇలాంటి వీడియోలను ప్రచారం చేస్తూ తన రూపాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్న వారిని తప్పుబట్టారు.
Payal Rajput
ఇంకా ఎక్స్లో స్పందిస్తూ.. "మీకు సిగ్గుండాలి. నా శరీరం, నా ఆకృతి, నా గర్వం... ఇవి మీ చర్చలకు, మీ అభిప్రాయాలకు లేదా మీ అసభ్యతకు సంబంధించినవి కావు." అంతేకాకుండా, ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా, తమ పరిధిలో ఉండాలని ఆమె వారికి సూచించారు.
ప్రస్తుత కాలంలో సోషల్ మీడియా వేదికగా సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి, వారి రూపం గురించి ఇష్టానుసారంగా వ్యాఖ్యానించే ధోరణి పెరిగింది. ప్రముఖ వ్యక్తులు తరచుగా ఆన్లైన్ విమర్శలకు గురవుతున్న తరుణంలో, అభిప్రాయాన్ని తెలపడానికి, వ్యక్తిగత విషయాలపై అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేయడానికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని పాయల్ స్పష్టంగా తెలియజేశారు.
ఇలాంటి వ్యాఖ్యలను పట్టించుకోకుండా వదిలేయడానికి బదులుగా, తనను లక్ష్యంగా చేసుకున్న వారికి పాయల్ నేరుగా సమాధానమిచ్చారు. తన శరీరం పట్ల తనకు గర్వంగా ఉందని, అలా భావించడానికి ఎవరి అనుమతి గానీ, ఆమోదం గానీ తనకు అవసరం లేదని ఆమె తన సందేశం ద్వారా స్పష్టం చేశారు.