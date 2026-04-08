వరుసగా రూ.100 కోట్ల చిత్రాలు.. లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో ప్రదీప్కు కలిసొస్తుందా?
యువ తమిళ నటుడు ప్రదీప్ రంగనాథన్, ప్రధాన పాత్రలో వరుసగా మూడు రూ. 100 కోట్ల చిత్రాలను అందించడం ద్వారా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ యువ నటుడు నెలకొల్పిన ఈ రికార్డు నిజంగా అసాధారణమైనది.
కేవలం మూడు చిత్రాలతోనే ఇంతటి గొప్ప కీర్తిని గడించడంతో, ప్రదీప్ తన తదుపరి చిత్రంతో కూడా అద్భుతాలు సృష్టిస్తాడని ప్రేక్షకులు ఆశించడం సహజమే. కానీ, అతని తాజా చిత్రం లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విషయంలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది.
ఈ చిత్రం చాలా కాలంగా నిర్మాణ దశలోనే ఉంది. ఎట్టకేలకు ఏప్రిల్ 10న విడుదల కాబోతోంది. చిత్ర ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి, మరో మూడు రోజుల్లో సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ప్రస్తుతం అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్న ప్రదీప్, ఈ చిత్రంపై మాత్రం ఆశించినంత ఆసక్తిని రేకెత్తించలేకపోతున్నాడు. చిత్రంలోని విజువల్స్, విభిన్నమైన శైలి, ప్రేక్షకులకు ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో చేరువ కాలేదనిపిస్తోంది.
ప్రదీప్ నటించిన గత మూడు చిత్రాలైన లవ్ టుడే, డ్రాగన్, డ్యూడ్లలోని లవ్ ట్రాక్స్ ఏదో ఒక విధంగా యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. కానీ, ఇప్పుడు రాబోతున్న లిక్ చిత్రం మాత్రం ఒక విభిన్నమైన జోన్లో సాగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ఈ శైలి తెలుగు ప్రేక్షకులకు మాత్రమే కాదు, తమిళ ప్రేక్షకులకు కూడా కొంత కొత్తగా, అనిపించవచ్చు. సినిమా విడుదల కాకముందే దానిపై తగినంత ఆసక్తి లేకపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ ప్రదీప్ తనదైన శైలిలో మరోసారి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ, వరుసగా నాలుగవ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంటాడేమో వేచి చూడాలి.
ప్రస్తుతానికి, ఈ చిత్రం తనలోని కంటెంట్ ఆధారంగానే ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవాల్సిన భారీ బాధ్యతను మోయాల్సి ఉంది. ఇది కచ్చితంగా ఒక సవాలే. ఈ చిత్రానికి ఉన్న మరో సానుకూల అంశం ఏమిటంటే, స్టార్ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ ఇందులో భాగం కావడం. సినిమా విడుదలయ్యాక అతని సంగీతం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోగలిగితే, వారిని థియేటర్లకు రప్పించే అవకాశాలు ఎక్కువే వుంటాయి.