Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 8 ఏప్రియల్ 2026 (19:42 IST)

వరుసగా రూ.100 కోట్ల చిత్రాలు.. లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో ప్రదీప్‌కు కలిసొస్తుందా?

యువ తమిళ నటుడు ప్రదీప్ రంగనాథన్, ప్రధాన పాత్రలో వరుసగా మూడు రూ. 100 కోట్ల చిత్రాలను అందించడం ద్వారా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ యువ నటుడు నెలకొల్పిన ఈ రికార్డు నిజంగా అసాధారణమైనది. 
 
కేవలం మూడు చిత్రాలతోనే ఇంతటి గొప్ప కీర్తిని గడించడంతో, ప్రదీప్ తన తదుపరి చిత్రంతో కూడా అద్భుతాలు సృష్టిస్తాడని ప్రేక్షకులు ఆశించడం సహజమే. కానీ, అతని తాజా చిత్రం లవ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విషయంలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. 
 
ఈ చిత్రం చాలా కాలంగా నిర్మాణ దశలోనే ఉంది. ఎట్టకేలకు ఏప్రిల్ 10న విడుదల కాబోతోంది. చిత్ర ప్రచార కార్యక్రమాలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి, మరో మూడు రోజుల్లో సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 
 
అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ప్రస్తుతం అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్న ప్రదీప్, ఈ చిత్రంపై మాత్రం ఆశించినంత ఆసక్తిని రేకెత్తించలేకపోతున్నాడు. చిత్రంలోని విజువల్స్, విభిన్నమైన శైలి, ప్రేక్షకులకు ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో చేరువ కాలేదనిపిస్తోంది. 
 
ప్రదీప్ నటించిన గత మూడు చిత్రాలైన లవ్ టుడే, డ్రాగన్, డ్యూడ్‌లలోని లవ్ ట్రాక్స్ ఏదో ఒక విధంగా యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి. కానీ, ఇప్పుడు రాబోతున్న లిక్ చిత్రం మాత్రం ఒక విభిన్నమైన జోన్‌లో సాగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
 
ఈ శైలి తెలుగు ప్రేక్షకులకు మాత్రమే కాదు, తమిళ ప్రేక్షకులకు కూడా కొంత కొత్తగా, అనిపించవచ్చు. సినిమా విడుదల కాకముందే దానిపై తగినంత ఆసక్తి లేకపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ ప్రదీప్ తనదైన శైలిలో మరోసారి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ, వరుసగా నాలుగవ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంటాడేమో వేచి చూడాలి. 
 
ప్రస్తుతానికి, ఈ చిత్రం తనలోని కంటెంట్ ఆధారంగానే ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవాల్సిన భారీ బాధ్యతను మోయాల్సి ఉంది. ఇది కచ్చితంగా ఒక సవాలే. ఈ చిత్రానికి ఉన్న మరో సానుకూల అంశం ఏమిటంటే, స్టార్ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ ఇందులో భాగం కావడం. సినిమా విడుదలయ్యాక అతని సంగీతం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోగలిగితే, వారిని థియేటర్లకు రప్పించే అవకాశాలు ఎక్కువే వుంటాయి. 

పాదయాత్ర చేస్తా, మావిగన్ గురించి ప్రజలకు వివరిస్తా: జగన్ ప్రకటనవచ్చే యేడాది నుంచి టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు ప్రతి రోజూ సినిమా చూపిస్తానని వైకాపా అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. బుధవారం తాడేపల్లి ప్యాలెస్‌లో తాడేపల్లి గూడెం నియోజకవర్గ పార్టీ శ్రేణులతో ఆయన సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులో జగన్ ప్రసంగిస్తూ, చంద్రబాబుపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.

భర్తకు కిడ్నీ దానం చేయాలట.. భార్యాభర్తల మధ్య నిద్రపోతున్న అత్త .. ఫోటోలు తీసే మామ!ఆధునికత పెరిగిన.. ఏఐ వచ్చినా వరకట్నం కేసులు మాత్రం తగ్గట్లేదు. లక్నోలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన వరకట్నం వేధింపుల కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. కఠినమైన చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇలాంటి కేసులు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. ఒక మహిళ తన భర్త నిశాంత్ కుమార్, అతని కుటుంబంపై ఫిర్యాదు చేసింది. పెళ్లికి తర్వాతే తన భర్తకు కిడ్నీ సమస్య వుందని తెలిసిందని.. అతని చికిత్స కోసం రూ.30 లక్షలు ఇవ్వాలని గానీ, లేదా ఆమె తన కిడ్నీని దానం చేయాలని భర్త కుటుంబం డిమాండ్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

పాతపట్నం ఎమ్మెల్యే మామిడి వ్యవహారంపై బాబు సీరియస్.. గీత దాటితే తాట తీస్తాం..ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ నేతలను గీత దాటకూడదని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పార్టీలో క్రమశిక్షణ, పనితీరే ప్రధాన ప్రాధాన్యత అని చంద్రబాబు నాయుడు మరోసారి స్పష్టం చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో నాయకులు ఎలా పనిచేస్తున్నారో ఆయన నిశితంగా గమనిస్తుంటారు. పార్టీ కార్యకర్తల నుండి అభిప్రాయాలు, అంతర్గత నివేదికలను సేకరిస్తారు. క్రమం తప్పని సమావేశాల ద్వారా నియోజకవర్గ ప్రగతిని, రాజకీయ కార్యకలాపాలను కూడా ఆయన సమీక్షిస్తారు.

నా భార్యను కారుతో పోల్చిన జగన్.. ప్రజలు ఇంకా మరవలేదు.. మాటలకు బరువెక్కువ: పవన్రాజకీయ విమర్శలకు దాడుల ద్వారా కాకుండా, ప్రజాస్వామ్యయుత పద్ధతిలో సమాధానం ఇవ్వాలని స్పష్టం చేస్తూ, పవన్ కళ్యాణ్ సంయమనం పాటించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇటీవల ఒక మీడియా కార్యాలయంపై జరిగిన దాడిపై స్పందిస్తూ, ఇలాంటి ఘటనలు ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని పవన్ అన్నారు.

నా విడాకుల వ్యవహారం వెనుక రాజకీయ కోణం దాగివుంది.. విజయ్ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్ జరగనుండగా, మే 4న ఫలితాలు వెలువడనున్న నేపథ్యంలో తమిళనాడు రాజకీయాలు ఎన్నికల ప్రచారపు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. పోలింగ్‌కు ఇంకా సుమారు రెండు వారాల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉండటంతో, రాజకీయ వాతావరణం పూర్తిగా వేడెక్కింది. తన తొలి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటున్న టీవీకే చీఫ్ విజయ్ కూడా గెలుపు కోసం అలుపెరగకుండా కృషి చేస్తున్నారు.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లో ట్రామా- ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్‌పై జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ శివ ప్రతాప్ శుక్లాహైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే “గోల్డెన్ అవర్”లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.

యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించే ఫుడ్స్యూరిక్ యాసిడ్. ఇపుడీ అనారోగ్య సమస్య చాలామందిని వేధిస్తున్నది. యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 డ్రైఫ్రూట్స్ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే మేలు కలుగుతుంది. శరీరానికి ఉపయోగపడే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చెర్రీ పండ్లలో యాంటిఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్నందువల్ల ఇవి మేలు చేస్తాయి. జీడిపప్పు మంచి కొవ్వును పెంచి ఎల్డిఎల్ కొవ్వును తగ్గిస్తుంది, చెడు కొవ్వును నిర్మూలిస్తుంది. ఖర్జూరాలులో వున్న పొటాషియం నిల్వలు యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించేదుకు దోహదం చేస్తాయి.

Tulsi water, ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే?తులసి. తులసి ఆధ్యాత్మికపరంగానే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. తులసి ఆకు ఒక్కటి నమిలినా ఎన్నో అనారోగ్యాలు దూరమవుతాయి. ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తగినన్ని తులసి ఆకులను రాత్రిపూట మంచినీటిలో నానబెట్టుకుని ఆ నీటిని ఖాళీ కడుపుతో తాగాలి. ఈ తులసి నీటిని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, కడుపులో మంట సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. తులసిలో వున్న యాంటిమైక్రోబయల్ గుణాల వల్ల శ్వాసకోస ఇబ్బందులు దూరమవుతాయి. ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తులసి నీటిని తాగడం వల్ల శరీరంలోని టాక్సిన్స్, క్రిములు నశిస్తాయి. తులసి నీటిని తాగేవారి చర్మం కాంతివంతంగా మిలమిల మెరిసిపోతుంది.
