Shruti Haasan: పెద్ది ఐటెం సాంగ్ కోసం ఇంత రచ్చ చేయాలా !
మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా షూటింగ్ నుంచి పలు వార్తలు వినిపిస్తూనే వున్నాయి. అలా షూటింగ్ ముగింపు ఇంకా 6 రోజులుందని స్వయంగా రామ్ చరణ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. ఇక పెద్ది సరసన ఐటెంసాంగ్ కోసం పలువురు పేర్లు వున్నాయంటూ నలుగురు హీరోయిన్ల పేర్లను సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. ఇక నిన్న రాత్రి ఈ సినిమాలో ఐటెం సాంగ్ కోసం శ్రుతి హాసన్ ను ఖరారు చేసినట్లు వెల్లడించారు.
దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా కలయికలో చేస్తున్న ఈ సినిమాకు ముఖ్యంగా దర్శకుడికి, హీరోకు ప్రతిష్టాత్మకంగా వుంది. ఇక ఈ సినిమాలోని ఐటెం సాంగ్ కోసం ఇంత రచ్చ చేయాలంటూ కొందరునెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈనెల 26 నుంచి హైదరాబాద్ శివార్లోని కల్కి సెట్ లో సాంగ్ చిత్రీకరణ జరగనుంది. జానీ మాస్టర్ నేత్రుత్వం వహిస్తున్నారు. ఏ ఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు అలాగే వృద్ది సినిమాస్ నిర్మాణం వహిస్తుంది.