చిత్రపరిశ్రమలో కమిట్మెంట్ అంటే అర్థం వేరు .. ఓ పెద్దాయన అలా ప్రవర్తించారు : గాయని చిన్మయి
చిత్రపరిశ్రమలో కమిట్మెంట్ అంటే అర్థం వేరని సినీ గాయని చిన్మయి అన్నారు. మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రం సక్సెస్ మీట్లో ఆ చిత్ర హీరో మెగాస్టార్ చిరంజీవి క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అంశంపై స్పందించారు. చిత్రపరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ లేదని అన్నారు. దీనికి చిన్మయి కౌంటర్ ఇచ్చారు. సినీ ఇండస్ట్రీలో కమిట్మెంట్ అంటే మరో అర్థమన్నారు. ఈ మేరకు ఆమె ట్విట్టర్ వేదికగా ఓ సుధీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు.
ఇండస్ట్రీలో నిబద్ధత అనే పదానికి పూర్తి భిన్నమైన అర్థం ఉందని తన పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. 'సినీ పరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ సమస్య ఎక్కువగా ఉంది. కమిట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే కొత్త వారికి అవకాశాలు రావు. సాధారణంగా కమిట్మెంట్ అంటే వృత్తిపరమైన నిబద్ధత అనే అర్థం. కానీ, ఇండస్ట్రీలో మాత్రం దాని అర్థం వేరు. కొందరు పురుషులు ఈ పదాన్ని ఉపయోగించి మహిళల నుంచి ఏవేవో ఆశిస్తారు. గతంలో ఓ ప్రముఖ సింగర్ ఇండస్ట్రీలో ఎదురైన చేదు అనుభవాలకు భయపడి ఈ రంగాన్నే వదిలివెళ్లిపోయింది. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎంతోమంది ఇక్కడ వేదికలపై స్పీచ్లు ఇస్తూనే ఉన్నారు' అని చిన్మయి తెలిపారు.
తాను కూడా గతంలో లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొన్నట్లు చెప్పారు. తన తల్లి సమక్షంలోనే ఎంతో నమ్మిన ఒక పెద్దాయన తనతో తప్పుగా ప్రవర్తించాడని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. చిరంజీవి ఓ లెజెండ్ అని ఆమె అన్నారు. ఆయన తరంలో నటీనటులంతా ఒకరితో ఒకరు స్నేహభావంతో ఉండేవారని.. పరస్పరం గౌరవించుకునే వారని చెప్పారు. లెజెండ్లతో కలిసి వర్క్ చేసిన వారు కూడా తన దృష్టిలో గొప్పవారేనని చిన్మయి తెలిపారు.