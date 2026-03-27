Namit Malhotra: రామాయణం గురించి అప్ డేట్ ఇచ్చిన నమిత్ మల్హోత్రా
Namit Malhotra provides an update on Ramayana
బాలీవుడ్ లో రామాయణ్ సినిమా నిర్మిస్తున్నారు నమిత్ మల్హోత్రా. ఇందులో రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, యశ్ రావణాసుడిగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఇదివరకే చిన్నపాటి విజువల్ గ్లింప్స్ విడుదలైంది. అయితే ఈరోజు శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ప్రేక్షకులు రామాయణ ఇతిహాసం ఆధారంగా రూపొందిన చిత్రాల నుండి సాంప్రదాయబద్ధంగా ప్రత్యేకమైన అప్డేట్లను ఆశించారు. అయితే అందుకు తగినట్లుగా నిర్మాత ఓ ప్రకటన చేశారు.
మా సినిమా అప్ డేట్ గురించి అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. రాముడి మొదటి గ్లింప్స్ హనుమాన్ జయంతి అయిన ఏప్రిల్ 2, 2026 న ఆవిష్కరించబడుతుంది అని నమిత్ మల్హోత్రా సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. ఇది సుమారు రూ. 4,000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించబడుతోందని బాలీవుడ్ కథనాలు చెబుతున్నాయి.
ఇక ఈ సినిమాలో రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవిలు రాముడు సీతగా నటిస్తున్నారు. ఇంకా ఈ చిత్రంలో యశ్, సన్నీ డియోల్, వివేక్ ఒబెరాయ్, రవీ దూబే కూడా కీలక పాత్రలలో నటిస్తున్నారు. ఏ.ఆర్.రెహమాన్ సంగీతం అందించారు. హన్స్ జిమ్మర్ దర్శకత్వంలో, శ్రీధర్ రాఘవన్ స్క్రీన్ప్లేతో రూపొందిన ఈ ప్రాజెక్ట్, IMAX కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన భారతదేశపు మొట్టమొదటి చిత్రంగా రూపుదిద్దుకుంది. రామాయణం: మొదటి భాగం' 2026 దీపావళికి థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.