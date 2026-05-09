శనివారం, 9 మే 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 9 మే 2026 (20:18 IST)

Suriya: వీరభద్రుడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా తెలుగులో విడుదల

Veerabhadra Annapurna Studios poster
Veerabhadra Annapurna Studios poster
సూర్య తన మాగ్నమోపస్ మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ 'వీరభద్రుడు' చిత్రాన్ని దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ తమిళంలో తెరకెక్కించారు. ఈ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీని అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించడం ద్వారా పేరును తెచ్చుకున్న నిర్మాణ సంస్థ డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రం ప్రతిష్టాత్మక అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.

తమిళం, తెలుగు, హిందీ పరిశ్రమలలో పాపులర్ కంటెంట్‌ను అందించిన డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని స్కేల్, కంటెంట్ రెండింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతిష్టాత్మకగా తెరకెక్కిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా టీజర్, సాంగ్స్ భారీ అంచనాలని సృష్టించాయి. ఈ చిత్రంలో త్రిష హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఇంద్రన్స్, నట్టి, స్వసిక, అనఘ మాయ రవి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సాయి అభ్యంకర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి జికె విష్ణు సినిమాటోగ్రఫీ.
2026 మే 14న ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.
తారాగణం: సూర్య, త్రిష, ఇంద్రన్స్, నట్టి, స్వసిక, అనఘ మాయ రవి, శ్శివాడ, సుప్రీత్ రెడ్డి

రాత్రికి గెస్ట్ హౌస్‌కి వచ్చేయ్: ఔట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగినికి జడ్పీటీసీ వేధింపులు

రాత్రికి గెస్ట్ హౌస్‌కి వచ్చేయ్: ఔట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగినికి జడ్పీటీసీ వేధింపులురాత్రికి నా గెస్ట్ హౌస్‌కి వచ్చి నా కోర్కె తీర్చు అంటూ ఓ జడ్పీటీసి ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగినిని లైంగికంగా వేధించడంతో ఆమె ఆత్మహత్య యత్నం చేసింది. నిజాంపట్నంకు చెందిన జడ్పిటీసి నాయకుడు తనపై పలుమార్లు అఘాయిత్యం చేసేందుకు ప్రయత్నించడంతో ఆత్మహత్య యత్నం చేసింది. దీనితో ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్యసాయం అందిస్తున్నారు. అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని తనపై అత్యాచారం చేసేందుకు ప్రయత్నించాడనీ, తన మాట వినకపోతే ఉద్యోగం నుంచి పీకేస్తాననీ, అన్నీ సజావుగా వుండాలంటే తన గెస్ట్ హౌసుకి వచ్చి కోర్కె తీర్చాలంటూ అతడు వేధించాడని బాధితురాలు ఆరోపిస్తోంది.

ఎట్టకేలకు మద్దతు కూడగట్టిన దళపతి విజయ్, ఇక సీఎంగా ప్రమాణమే

ఎట్టకేలకు మద్దతు కూడగట్టిన దళపతి విజయ్, ఇక సీఎంగా ప్రమాణమేఅనేక మలుపులు అనంతరం టీవీకే చీఫ్ విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన సంఖ్యా బలాన్ని సాధించారు. ఉపముఖ్యమంత్రి పదవి కావాలంటూ మెలిక పెట్టిన వీసీకే పార్టీని బుజ్జగించిన ఆయన ఎట్టకేలకు పూర్తి మెజారిటీని సాధించారు. తమకు మద్దతు ఇచ్చే ఆయా పార్టీల నాయకులు అందించిన లేఖలతో గవర్నర్ వద్దకు బయలుదేరారు. గవర్నర్ ఆ లేఖలను పరిశీలించిన తర్వాత విజయ్ ను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి ఆహ్వానించనున్నారు. ప్రస్తుతం కేరళ రాష్ట్రానికి పూర్తిస్థాయిగా వున్న గవర్నర్ తమిళనాడుకి కూడా ఇంచార్జి గవర్నరుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

ఒక్కసారికే తంటాలు పడుతున్న విజయ్, మేజిక్ ఫిగర్ లేకపోయినా 20 ఏళ్లపాటు సీఎం అయిన నితీష్

ఒక్కసారికే తంటాలు పడుతున్న విజయ్, మేజిక్ ఫిగర్ లేకపోయినా 20 ఏళ్లపాటు సీఎం అయిన నితీష్నితీష్ కుమార్ బీహార్ ముఖ్యమంత్రిగా చాలాసార్లు మేజిక్ ఫిగర్ ఆయన చేరుకోలేకపోయినా 20 ఏళ్ల పాటు 10 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా సేవలందించారు. మరోవైపు విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. విజయ్ వద్ద కేవలం 108 స్థానాలు మాత్రమే ఉన్నాయి, ఆయనకు ఇంకా 10 స్థానాలు అదనంగా అవసరం. అయినప్పటికీ, ఆ 10 స్థానాల కోసం కూడా ఒక కూటమిని ఏర్పాటు చేయడంలో ఆయన పదేపదే విఫలమవుతున్నారు. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు హక్కు కోరుతూ విజయ్ తమిళనాడు గవర్నర్‌ను మూడుసార్లు కలిశారు. కానీ ప్రతిసారీ ఆయన మెజారిటీ సంఖ్యను నిరూపించుకోవడంలో విఫలమయ్యారు, తద్వారా ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ ప్రతిసారీ విఫలమయ్యాయి.

Heart attack, ఉద్యోగం కోసం డెమో ఇస్తూ గుండెపోటుతో లెక్చరర్ మృతి, వీడియో

Heart attack, ఉద్యోగం కోసం డెమో ఇస్తూ గుండెపోటుతో లెక్చరర్ మృతి, వీడియోఖమ్మం జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఉద్యోగం కోసం వెళ్లిన ఓ లెక్చరర్ గుండెపోటుతో మరణించాడు. ఈ ఘటనతో అక్కడివారు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఉద్యోగం కోసం సదరు లెక్చరర్ క్లాసులో డెమో ఇస్తున్నాడు. ఈ సమయంలో పలువురు సందేహాలు లేవనెత్తడంతో వాటిని నివృత్తి చేస్తున్నాడు. అలా వారికి వివరిస్తూనే ఒక్కసారిగా స్టేజిపైనే కుప్పకూలిపోయాడు. దీనితో అప్రమత్తమైన తోటివారు వెంటనే ఆయనను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐతే ఆయన అప్పటికే మృతి చెందారని వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఇటీవలి కాలంలో గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది.

నేను సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ సభ్యుడిని, కానీ ప్రతిపక్షంలో వున్నా: నాటి లీడర్ ప్రమోద్ మహాజన్, వీడియో

నేను సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ సభ్యుడిని, కానీ ప్రతిపక్షంలో వున్నా: నాటి లీడర్ ప్రమోద్ మహాజన్, వీడియోతమిళనాడులో రాజకీయ అనిశ్చితి కొనసాగుతున్నవేళ 1996 సంవత్సరంలో పార్లమెంటులో ఆనాటి భాజపా లోక్ సభ సభ్యుడు ప్రమోద్ మహాజన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పటి విజయ్ పార్టీకి చక్కగా అతికినట్లు సరిపోతాయని అనిపిస్తుంది. ఇంతకీ అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే... 1996లో భాజపా సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించింది కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి అవసరమైనంత బలం లేదు. ఐతే రాష్ట్రపతికి తాము అతిపెద్ద పార్టీగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి పిలవాలని భాజపా అభ్యర్థించడంతో సభలో ఓటింగ్ పెట్టారు. కానీ మద్దతు ఇస్తామన్న పార్టీలు హ్యాండ్ ఇచ్చాయి. దాంతో వాజ్ పేయి సర్కార్ కేవలం 13 రోజులకే కుప్పకూలింది.

Watch More Videos

డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్

డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్‌లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.

10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?

10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌ వైద్య సేవలకు అవంతెల్ వ్యవస్థాపకుడి రూ. 90 కోట్ల భారీ విరాళం

లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌ వైద్య సేవలకు అవంతెల్ వ్యవస్థాపకుడి రూ. 90 కోట్ల భారీ విరాళంఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వైద్య సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, సామాన్యులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో.. ప్రముఖ సంస్థ అవంతెల్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్ గారు లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌కు సుమారు రూ. 90 కోట్ల విలువైన తమ కంపెనీకి చెందిన 60 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లను విరాళంగా అందించారు. విజయవాడ కేంద్రంగా ఒక భారీ మల్టీ-స్పెషాలిటీ హెల్త్‌కేర్ ఎకోసిస్టమ్‌ను నిర్మించడానికి ఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషికి ఈ సహకారం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, మీకు చాలా చెమటను కలిగిస్తే, మీరు నిర్జలీకరణం(dehydrated) కావచ్చు, ఇది గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తీయనైన శీతల పానీయాలు కాకుండా మంచినీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవాలి. గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా వున్నటువంటి గింజధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు తీసుకోవాలి. షుగర్ స్థాయిలు సాధారణ స్థితిలో వుండాలంటే మద్యపానాన్ని వదులుకోవాలి. వేసవి ఎండలో కాకుండా కాస్త చల్లగా వున్నప్పుడే వ్యాయామం పూర్తి చేసుకోవాలి. ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్లు వున్నటువుంటి ఆహారం తీసుకుంటుంటే షుగర్ స్థాయిలు క్రమబద్ధంగా వుంటాయి.

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ సర్వసాధారణం. ఈ క్రింద చెప్పుకునే పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలో సులభంగా డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. దీనికి గల కారణాలను ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో మసాలాలతో కూడిన స్పైసీ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండాలి. ఈ స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల డీహైడ్రేషన్, శరీరంలో వేడి పెరగడం, అజీర్ణం, అసౌకర్యం కలుగుతాయి. వేసవిలో కాఫీని సాధ్యమైనంత వరకూ తాగకపోవడమే మంచిది. కాఫీ తాగటం వల్ల శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. వేసవిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడాన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలి. వేయించిన ఆహారం తినేవారిలో శరీరం నిర్జలీకరణానికి కారణమవుతుంది. ఎండాకాలంలో ఊరగాయలు డీహైడ్రేషన్‌ను కలిగిస్తాయి కనుక వాటిని తినరాదు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com