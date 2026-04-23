Trivikram: వెంకటేష్ పై సాంగ్ చిత్రీకరణంలో ఆదర్శ కుటుంబం
విక్టరీ వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో సినిమా రూపొందుతోన్న విషయం తెలిసిందే. ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నం: 47 – ఏకే 47 పేరు తో వున్న ఈ చిత్రం వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ల రీయూనియన్ను సూచిస్తోంది. తాజా సమాచారం మేరకు అన్నపూర్ణ ఏడెకాల స్టూడియోలో వేసిన సెట్లో వెంకటేష్, శ్రీనిథి పై ఓ సాంగ్ చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. దీనికి శేఖర్ మాస్టర్ డాన్స్ డైరెక్టర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఇదిలా వుండగా, ఓ వదంతి లాంటి వార్త ప్రచారం జరుగుతోంది. ముందుగా సంగీత దర్శకుడిగా ప్రకటించబడిన హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ను, ఇప్పుడు థమన్తో మార్పు చేసినట్లు సమాచారం. ఇంతకుముందు, థమన్ తాను ఏకే 47 ప్రాజెక్ట్లో భాగం కాదని, తాను త్రివిక్రమ్ ఇద్దరూ కొంత విరామం తీసుకోవాలని అనుకున్నామని తెలిపాడు.
అయితే, ఇప్పుడు అతను మళ్లీ ఈ ప్రాజెక్ట్లో చేరినట్లు కనిపిస్తోంది, వారి విజయవంతమైన భాగస్వామ్యం కొనసాగనుంది. ఇంకా సమాచారం మేరకు ఈ కాంబినేషన్ తమ తదుపరి ప్రాజెక్ట్ ‘గాడ్ ఆఫ్ వార్’ (జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటిస్తున్న) పై కూడా కలిసి పని చేయనున్నట్లు చెబుతున్నాయి.
కాగా, కుటుంబ వినోద చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. అలాగే సత్య, యోగి బాబు తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని హారిక & హాసినీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ కింద నిర్మిస్తున్నారు.