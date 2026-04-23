గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026 (11:45 IST)

Trivikram: వెంకటేష్ పై సాంగ్ చిత్రీకరణంలో ఆదర్శ కుటుంబం

విక్టరీ వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో సినిమా రూపొందుతోన్న విషయం తెలిసిందే. ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నం: 47 – ఏకే 47 పేరు తో వున్న ఈ  చిత్రం వెంకటేష్,  త్రివిక్రమ్‌ల రీయూనియన్‌ను సూచిస్తోంది. తాజా సమాచారం మేరకు అన్నపూర్ణ ఏడెకాల స్టూడియోలో వేసిన సెట్లో వెంకటేష్, శ్రీనిథి పై ఓ సాంగ్ చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. దీనికి  శేఖర్ మాస్టర్ డాన్స్ డైరెక్టర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
 
ఇదిలా వుండగా, ఓ వదంతి లాంటి వార్త ప్రచారం జరుగుతోంది. ముందుగా సంగీత దర్శకుడిగా ప్రకటించబడిన హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్‌ను, ఇప్పుడు థమన్‌తో మార్పు చేసినట్లు సమాచారం. ఇంతకుముందు, థమన్ తాను ఏకే 47 ప్రాజెక్ట్‌లో భాగం కాదని, తాను త్రివిక్రమ్ ఇద్దరూ కొంత విరామం తీసుకోవాలని అనుకున్నామని తెలిపాడు.
 
అయితే, ఇప్పుడు అతను మళ్లీ ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో చేరినట్లు కనిపిస్తోంది, వారి విజయవంతమైన భాగస్వామ్యం కొనసాగనుంది. ఇంకా సమాచారం మేరకు ఈ కాంబినేషన్ తమ తదుపరి ప్రాజెక్ట్ ‘గాడ్ ఆఫ్ వార్’ (జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటిస్తున్న) పై కూడా కలిసి పని చేయనున్నట్లు చెబుతున్నాయి.
 
కాగా, కుటుంబ వినోద చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. అలాగే సత్య, యోగి బాబు తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని హారిక & హాసినీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ కింద నిర్మిస్తున్నారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతికి శాశ్వత హోదా కల్పిస్తూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అధికారికంగా కొత్త మ్యాప్‌ను విడుదల చేశాయి. దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారి ఒకరాష్ట్ర రాజధానిని ఖరారు చేస్తూ పార్లమెంట్‌లో చట్టం చేసిన విషయం తెల్సిందే.

ఇరాన్‌తో సాగుతున్న సంఘర్షణను త్వరగా ముగించాల్సివుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. అదేసమయంలో చర్చలను పునఃప్రారంభించడానికి తనపై ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా గురువారం ఉదయం నుంచి పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ పోలింగ్‌లో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు సినీ రాజకీయ ప్రముఖులతో పాటు రాష్ట్ర ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివస్తున్నారు. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఒకే దశలో పోలింగ్ జరుగుతోంది.

ఢిల్లీలో ఒక ఐఆర్ఎస్ అధికారి కుమార్తెపై అత్యాచారం చేసి, హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రాహుల్ మీనా, కేవలం ఎనిమిది గంటల ముందే తన సొంత జిల్లా అయిన అల్వార్‌లో 35 ఏళ్ల పొరుగు మహిళపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. అల్వార్‌లో జరిగిన ఈ ఘటనలో అతని స్నేహితుడు కూడా పాలుపంచుకున్నాడు. ఫలితంగా, రాహుల్ ఒక సైకో అయి ఉండవచ్చనే అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం ఉదయం 7 గంటలకు కట్టుదిట్టమైన భద్రత నడుమ ప్రారంభమైంది.రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రాల ముందు ప్రజలు ఉత్సాహంగా బారులు తీరారు. అధికార పీఠం కోసం ప్రధానంగా అధికార డీఎంకే, ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన అన్నాడీఎంకే తలపడుతుండగా, నటుడు-రాజకీయ నాయకుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే, తమిళ జాతీయవాది సీమాన్ నేతృత్వంలోని ఎన్డీకే కూడా గట్టి పోటీని ఇస్తున్నాయి.

వేసవికాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతుంటుంది. అందువల్ల శరీరానికి పుష్కలంగా నీరు అందించాల్సి వుంటుంది. వేసవి వడదెబ్బ తగలకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 పండ్లను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి నీళ్లలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, కాల్షియం, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవచ్చు. పుచ్చకాయంలో 92 శాతం నీరు వుంటుంది. కనుక వీటిని వేసవిలో తింటుంటే శరీరం హైడ్రేట్‌గా వుంటుంది. కీరదోసలో 95 శాతం వరకూ నీరు వుంటుంది కనుక వేసవిలో శరీరంలో నీటి శాతాన్ని తగ్గకుండా చూస్తాయి.

ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తినే ఆహారం శరీరానికి తక్షణ శక్తినిచ్చి రోజంతా చలాకీగా వుండేట్లు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఖాళీ కడుపుతో తినే ఆహారం తేలికగా జీర్ణమవదగినదిగా వుండాలి. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగితే అది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నానబెట్టిన బాదం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్య

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధంకేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూలికల రాజుగా పేరుగడించిన అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై నిషేధం విధించింది. ఆహార ఉత్పత్తులు, హెల్త్ సప్లిమెంట్స్‌లో అశ్వగంధ ఆకులను వాడటంపై పూర్తిస్థాయిలో నిషేధం విధించింది. ఆరోగ్య భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కేవలం అశ్వగంధ వేర్లు, వాటి నుంచి తీసిన రసాన్ని మాత్రమే వాడాలని స్పష్టం చేసింది.
