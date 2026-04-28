కింగ్ నాగార్జున సరసన మళ్లీ కలిసి నటించబోతున్న టబు
ప్రముఖ నటి టబు మళ్లీ తెరపైకి రానుంది. కింగ్ నాగార్జున సరసన టబు నటించబోతోంది. కింగ్ 100 సెట్స్లో ఆమె జాయిన్ అయ్యింది. 1990లలో చిరస్మరణీయమైన హిట్లను అందించిన ఈ ఐకానిక్ జోడీ, ఈ మైలురాయి ప్రాజెక్ట్లో మరోసారి తెరను పంచుకోబోతున్నారు.
నాగార్జున 100వ చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న టబు, తన షూటింగ్ ప్రారంభం గురించి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రకటించారు. ఆమె పోస్ట్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. నిన్నే పెళ్ళాడతా వంటి క్లాసిక్ హిట్ల నుండి ఈ ఇద్దరు తారల మధ్య కెమిస్ట్రీని ఎంతోకాలంగా అభిమానిస్తున్న అభిమానులను ఇది ఉత్సాహపరిచింది. ఆమెను ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి స్వాగతిస్తూ, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఒక హృదయపూర్వక సందేశాన్ని పంచుకుంది.
దీనిని "రాజసమైన స్వాగతం" అని అభివర్ణిస్తూ, ఇంతటి మైలురాయి చిత్రంలో ఆమె భాగమైనందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ఆమె భాగస్వామ్యం ఈ ప్రాజెక్ట్ను మరింత ప్రత్యేకంగా మారుస్తుందని చిత్ర బృందం పేర్కొంది.
తమిళ చిత్రనిర్మాత ఆర్. కార్తీక్ దర్శకత్వంలో, కింగ్ 100 చిత్రం ప్రస్తుతం నిర్మాణ దశలో ఉంది. దీనిని భారీ ఎత్తున రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో సుష్మిత భట్ కూడా ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు.