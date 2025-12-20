Chandrababu: పాఠశాలల్లో ముస్తాబు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం అనకాపల్లి జిల్లాలోని తల్లాపాలెం గ్రామాన్ని సందర్శించారు. అక్కడ ఒక సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో ఆయన లాంఛనంగా ముస్తాబు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమ భాగంగా, ముఖ్యమంత్రి విద్యార్థులతో ముచ్చటించి, వారితో వివిధ అంశాలపై చర్చించారు.
పిల్లలకు ఉజ్వల భవిష్యత్తును అందించడం తన బాధ్యత అని చంద్రబాబు చెప్పారు. విద్యార్థులలో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతపై అవగాహన కల్పించడానికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలల్లో ముస్తాబు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ పాఠశాలలు రెండింటిలోనూ అమలు చేస్తున్నారు.
తన పర్యటన సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో కలిసి తల్లాపాలెం గ్రామంలో పర్యటించి, పరిశుభ్రత, పారిశుద్ధ్య పనులను స్వయంగా సమీక్షించారు.
అంతకుముందు, గ్రామానికి చేరుకున్న ఆయనకు టీడీపీ నాయకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. హెలిప్యాడ్ వద్ద ముఖ్యమంత్రికి స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు, హోంమంత్రి అనిత, అనకాపల్లి జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి, ఇతర నాయకులు స్వాగతం పలికారు.