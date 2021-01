ఏపీలో దాడుల పరంపర.. రామతీర్థం తర్వాత విశాఖలో..

పైగా, ఈ ఘటనలతో తమను ఇబ్బంది పాల్జేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారంటూ సీఎం జగన్ చెప్పుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. చర్యలు తీసుకునే బదులు, తామే బాధితులం అవుతున్నామని ప్రచారం చేసుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. గత కొన్నిరోజుల వ్యవధిలోనే రామతీర్థం, రాజమండ్రిలో విగ్రహాల ధ్వంసం ఘటనలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కలకలం రేపాయి.

కాగా, రామతీర్థం ఆలయంలో రాముడి విగ్రహం ధ్వంసం చేసిన వారిని గుర్తించే పనిలో పోలీసులు నిమగ్నమైవున్నారు. అంతలోనే విజయవాడం సీతమ్మధారలో సీత విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేశారు. ఇపుడు విశాఖలో వినాయక విగ్రహంలో చేతిని ధ్వంసం చేశారు.







Another on Hindu in Andhra Pradesh. Anti hindu forces cut off Lord Ganesha’s hand in Visakhapatnam.



Instead of acting against such goons, CM @ysjagan garu is busy playing victim card.#SaveAndhraTemple pic.twitter.com/VP5ChifLhh