సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ జలపాతంలోకి జారిపడి.. ముగ్గురు యువతులు?
సెల్ఫీ పిచ్చి బాగా ముదురుతోంది. సెల్ఫీల కోసం ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు చాలామంది. తాజాగా సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ జలపాతంలోకి జారిపడి ముగ్గురు యువతులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా, అనంతగిరి మండలంలోని మల్లంగుమి గ్రామం సమీపంలో గురువారం ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. నలుగురు యువతులు గ్రామం సమీపంలోని జలపాతం వద్దకు వెళ్లగా, సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి నీటిలో పడిపోయారు. వారిలో ముగ్గురు నీటిలో మునిగి మరణించగా, ఒక యువతిని స్థానికులు రక్షించారు.
మరణించిన యువతులు బుర్జ పంచాయతీ పరిధిలోని జంబువలస గ్రామానికి చెందినవారిగా గుర్తించారు. ఈ జలపాతం అనంతగిరి, హుకుంపేట మండలాల సరిహద్దులోని అటవీ ప్రాంతంలో ఉండటంతో, సహాయక చర్యలు చేపట్టడంలో జాప్యం జరిగినట్లు సమాచారం.