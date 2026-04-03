మేనల్లుడు పచ్చిపాల శీనుతో కలిసి కుమార్తెను హత్య చేశాను ... కన్నతండ్రి వాంగ్మూలం
తన భార్య, కుమారుడుని పొలానికి పంపి, మేనల్లుడు పచ్చిపాల శీనుతో కలిసి కుమార్తెను హత్య చేసినట్టు ఓ కన్నతండ్రి పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో వెల్లడించాడు. ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో మార్చి 18వ తేదీన ఓ యువతి అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందింది. ఈ కేసులోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. తాను కుదిర్చిన యువకుడుని కాకుండా ప్రేమ వివాహం చేసుకుందన్న కోపంతో కన్నతండ్రే ఈ పరువు హత్యకు పాల్పడినట్టు తేలింది. ఆ తర్వాత కుమార్తె హత్యను ఆత్మహత్యగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేసి పోలీసులకు దొరికిపోయాడు.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. మాచర్లకు చెందిన చంద్రశ్రీను అనే వ్యాపారికి చౌడేశ్వరి (22) అనే కుమార్తె ఉంది. ఆమె అదే ప్రాంతానికి చెందిన నాగరాజు అనే వ్యక్తిని ప్రేమించింది. ఈ విషయం తెలియని తండ్రి చంద్రశ్రీను తన కుమార్తెను ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పనిచేసే ఉపాధ్యాయుడుకి ఇచ్చి వివాహం చేయాలని నిర్ణయించాడు. దీంతో నిశ్చితార్థానికి రెండు రోజుల ముందు చౌడేశ్వరి తన ప్రియుడితో వెళ్లిపోయి వివాహం చేసుకుంది.
దీన్ని జీర్ణించుకోలేని తండ్రి.. ఆగ్రహంతో కుమార్తెపై నగల చోరీ కేసు పెట్టి పోలీస్ స్టేషన్కు రప్పించాడు. పోలీసులు జరిపిన విచారణలో తాను కట్టుబట్టలతో వెళ్లానని ఆమె చెప్పింది. ఆ తర్వాత పెద్దలు ఇచ్చిన హామీ మేరకు పుట్టింటికి వెళ్లగా, మార్చి 19వ తేదీన తన భర్తకు వెళ్లేలా పెద్దలు ఒప్పందం కుదిర్చారు. అయితే, ఒక్క రోజు ముందు అంటే మార్చి 18వ తేదీన చౌడేశ్వరి అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందింది.
దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు... మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిర్వహించగా, ఇది ఆత్మహత్య కాదని, హత్య అని తేలింది. దీంతో చంద్రశ్రీనును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయాన్ని వెల్లడించారు. మార్చి 18వ తేదీన తన భార్య, కుమారుడిని పొలానికి పంపించి మేనల్లుడు పచ్చిపాల శ్రీనుతో కలిసి చౌడేశ్వరి ముఖంపై దిండు అదిమిపెట్టి చంపేసినట్టు అంగీరించాడు. తన కుమార్తె వివాహాన్ని ఎంతో ఘనంగా చేయాలని భావించానని, కానీ ప్రేమ పెళ్లి చేసుకుని తమ పరువును గంగలో కలిపిందని నిందితుడు పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో పేర్కొన్నాడు.