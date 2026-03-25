కుమార్తెకు సపోటా పండులో ఎలుకల మందు కలిపి ఇచ్చిన తండ్రి.. ఏమైంది?
కన్నతండ్రే తన రెండేళ్ల కుమార్తెను కడతేర్చిన ఘటన నల్గొండలో చోటుచేసుకుంది. కుటుంబ కలహాల కారణంగా కన్నబిడ్డను ఆ తండ్రి ఎలుకల మందు కలిపిన పండును తినిపించి హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆ చిన్నారి తల్లిదండ్రుల మధ్య కొనసాగుతున్న కుటుంబ కలహాలే ఈ దారుణానికి దారితీసినట్లు తెలుస్తోంది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. మూడేళ్ల క్రితం స్వాతిని వివాహం చేసుకున్న రవి వరికుప్పులకు, మేఘన (మూడేళ్లు), మయూరి (తొమ్మిది నెలలు) అనే ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. కుటుంబ విభేదాల కారణంగా, మేఘన తన తండ్రి వద్దే ఉంటోంది.
పెద్ద కుమార్తెను తన సంరక్షణకు అప్పగించాలని స్వాతి కోరింది.అయితే ఆమె విజ్ఞప్తిని పట్టించుకోకపోవడంతో, ఆమె మద్గులపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసినట్లు సమాచారం. దీనికి స్పందనగా, పోలీసులు రవిని సంప్రదించారు.
కుటుంబ పెద్దలతో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఆ చర్చ జరగకముందే, తండ్రి ఒక సపోటా పండులో ఎలుకల మందు కలిపి తన కుమార్తెకు తినిపించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఆ పండు తిన్న వెంటనే, ఆ చిన్నారి అస్వస్థతకు గురైంది. ఆపై స్పృహ కోల్పోయింది. తండ్రి కూడా ఎలుకల మందును నీటితో కలిపి సేవించినట్లు సమాచారం. ఆపై చిన్నారిని చికిత్స నిమిత్తం ఇద్దరినీ ఆసుపత్రులకు తరలించారు.
మేఘనను నిలోఫర్ ఆసుపత్రికి, రవిని నల్గొండ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లారు. వైద్య చికిత్స అందించినప్పటికీ, ఆ చిన్నారి సోమవారం నాడు మరణించింది. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేశారు.