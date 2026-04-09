అమరావతి వర్సెస్ మావిగన్- 2029 ఎన్నికల్లో ప్రత్యక్ష పోరు?
2029 ఎన్నికలు అమరావతి వర్సెస్ మావిగన్ అనే ప్రత్యక్ష పోరు చుట్టూ తిరగవచ్చు. రాజధాని సమస్యపై వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటికే తన వైఖరిని చాలాసార్లు మార్చుకున్నారు. ఆయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, విశాఖపట్నాన్ని కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా, అమరావతిని శాసన రాజధానిగా, కర్నూలును న్యాయ రాజధానిగా మూడు రాజధానుల నమూనాను ముందుకు తెచ్చారు. ఆ ప్రణాళిక తీవ్ర ప్రతిఘటనను ఎదుర్కొని, క్షేత్రస్థాయిలో ఎన్నడూ కార్యరూపం దాల్చలేదు.
ఇప్పుడు, అమరావతికి చట్టపరమైన మద్దతు ఉన్నప్పటికీ, మావిగన్ వంటి కొత్త భావన కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నం కొత్త ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. ఇది కేవలం విధానానికి సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు. ఇది స్థిరత్వం, విశ్వసనీయతకు సంబంధించినది. ప్రజా తీర్పు అనేది ఇక్కడ పెద్ద ప్రశ్న.
ప్రజలు మూడు రాజధానుల ఆలోచనను అంగీకరించి ఉంటే, 2024 ఎన్నికల ఫలితాలు దానిని ప్రతిబింబించి ఉండేవి. దానికి బదులుగా, ఫలితం ఏకపక్షంగా వచ్చింది. టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి 175 స్థానాలకు గాను 164 స్థానాలను కైవసం చేసుకోగా, వైఎస్సార్సీపీ కేవలం 11 స్థానాలకే పరిమితమైంది.
విశాఖపట్నం, కర్నూలులో కూడా వారికి అనుకూల స్పందన రాలేదు. ఇక్కడే చర్చ మరింత తీవ్రమవుతుంది. మునుపటి ప్రతిపాదనకే ప్రజా మద్దతు లభించనప్పుడు, ఇప్పుడు మావిగన్ వంటి మరో కొత్త ఆలోచనను ఓటర్లు అంగీకరిస్తారా? ప్రచార కథనాలలో కూడా స్పష్టమైన వైరుధ్యం ఉంది.
పెరుగుతున్న మద్దతుతో, చట్టబద్ధమైన, స్థిరమైన రాజధానిగా అమరావతిని ఇప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. మరోవైపు, మావిగన్ ఇంకా స్పష్టత లేని కొత్త ప్రతిపాదనగానే ఉంది. హైదరాబాద్కు పోటీ ఇవ్వగల రాజధానిని నిర్మిస్తానని జగన్ ఒకప్పుడు మాట్లాడారు.
ఆ దార్శనికత నుండి పలు మార్పులు, ఇప్పుడు ఒక కొత్త భావన వరకు సాగిన ఈ ప్రయాణమే చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే, ఇది కేవలం అభివృద్ధికి సంబంధించిన చర్చ మాత్రమే కాదు.
ఇది విశ్వాసానికి సంబంధించిన విషయం. ఓటర్లకు, అమరావతిని కొనసాగించడమా లేక మరో ప్రయోగమా అనేదే ఎంపిక కావచ్చు. ఈ ధోరణి కొనసాగితే, 2029 కేవలం ఒక ఎన్నిక మాత్రమే కాకపోవచ్చు. అది రాజధానిపైనే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణగా మారవచ్చు.