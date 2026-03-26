అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ సీట్ల పెంపు.. 33శాతం మహిళా రిజర్వేషన్
2029 ఎన్నికలకు ముందు దేశంలో అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ సీట్ల సంఖ్యను పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు అధికారికంగా ఖరారైంది. దేశంలో లోక్సభ సీట్లను 543 నుంచి 816కు, అసెంబ్లీ సీట్లను ప్రస్తుతమున్న 4,123 నుంచి 6,185కు పెంచనున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రస్తుతమున్న 175 అసెంబ్లీ సీట్లను 263కు, 25 లోక్సభ సీట్లను 38కి పెంచనున్నారు. తెలంగాణలో అసెంబ్లీ సీట్లను 119 నుంచి 179కు, పార్లమెంట్ సీట్లను 17 నుంచి 26కు పెంచనున్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాత మహిళా రిజర్వేషన్ కూడా అమలు చేయబడుతుంది. 2029 ఎన్నికల నుంచి మొత్తం సీట్లలో 33శాతం మహిళలకు రిజర్వ్ చేయబడే అవకాశం ఉంది.
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన వార్తలు వెలువడినప్పటి నుంచి, మహిళా రిజర్వేషన్ ఉన్న నియోజకవర్గాల జాబితాలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ జాబితాలు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలు, పెద్ద పార్టీల ఇన్చార్జ్లు, ఆశావహులలో ఆందోళన సృష్టిస్తున్నాయి.
కానీ, ఈ జాబితాలన్నీ నకిలీవి.జనాభా లెక్కలు పూర్తయి, నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ముగిసిన తర్వాతే, మహిళా రిజర్వేషన్ సీట్లను ఖరారు చేస్తారు. ప్రస్తుతం మన దగ్గర సరైన జనాభా లెక్కలు లేవు. సీట్లను పెంచి, వాటి సరిహద్దులను తిరిగి గీసే ప్రక్రియనే పునర్విభజన అంటారు. చివరి పునర్విభజన 2008లో జరిగింది.
ప్రస్తుత నియోజకవర్గాల భౌగోళిక సరిహద్దులలో మార్పు ఉంటుంది. కొన్ని మండలాలను కలుపుతారు, కొన్నింటిని తొలగిస్తారు. కొత్త నియోజకవర్గాలను ఖరారు చేసి, తాజా జనాభా లెక్కల వివరాలు వెలువడిన తర్వాతే రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేస్తారు.
కేవలం మహిళా రిజర్వేషన్లే కాదు, నియోజకవర్గాల మార్పుతో పాటు మిగిలిన రిజర్వేషన్లు కూడా మారుతాయి.కాబట్టి, ఇప్పుడు ప్రచారంలో ఉన్న జాబితాలన్నీ నకిలీవి. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను 2026 జనాభా లెక్కల నుండి వేరు చేసి, 2011 జనాభా లెక్కలను ఉపయోగించి వేగవంతం చేయాలన్న ప్రతిపాదన కూడా మోదీ ప్రభుత్వం ముందుంది. అయితే, దీనికి రాష్ట్రాలు అంగీకరించాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ దానికి ఆమోదం లభించినప్పటికీ, పునర్విభజన పూర్తయిన తర్వాతే అభ్యంతరాలు స్పష్టమవుతాయి.