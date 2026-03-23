తమిళనాడు ఎన్నికల్లో డీఎంకేదే హవా.. టీవీకే, ఎన్టీకేలకు ఓటమి తప్పదు.. సర్వే
తాజాగా ఓ ప్రైవేట్ సంస్థ నిర్వహించిన సర్వే ప్రకారం.. ఏప్రిల్ 23న జరగనున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మొత్తం 234 నియోజకవర్గాలకు గాను, డీఎంకే కూటమి 44.9 శాతం ఓట్లను సాధించి 180 స్థానాలను కైవసం చేసుకోనుంది. మరోవైపు, అన్నాడీఎంకే-బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి 38.5 శాతం ఓట్లను పొంది 54 నియోజకవర్గాల్లో విజయం సాధించనుంది.
సోమవారం నాడు చెన్నై ప్రెస్ క్లబ్లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ, సదరు సంస్థ సీఈవో అయిన ఆర్. సురేష్ కుమార్, తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) నాయకుడు విజయ్, నామ్ తమిళర్ కట్చి (ఎన్టీకే) ప్రధాన సమన్వయకర్త సీమాన్ ఓటమిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
చెన్నై ప్రాంతంలోని 37 స్థానాల్లో కేవలం ఒక స్థానాన్ని మాత్రమే గెలుచుకుని, మధ్య ప్రాంతంలోనూ కేవలం 2 స్థానాలకే పరిమితం కావడంతో, అన్నాడీఎంకే కూటమి ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూస్తుందని అంచనా వేయబడింది. దక్షిణ ప్రాంతంలోని 58 నియోజకవర్గాల్లో డీఎంకే కూటమి 42 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉండగా, అన్నాడీఎంకే కూటమి 16 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది.
మధ్య ప్రాంతంలోని 37 నియోజకవర్గాల్లో డీఎంకే కూటమి 35 స్థానాల్లో, అన్నాడీఎంకే కూటమి 2 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉన్నాయని, అలాగే పశ్చిమ ప్రాంతంలోని 50 నియోజకవర్గాల్లో డీఎంకే కూటమి 32 స్థానాల్లో, అన్నాడీఎంకే కూటమి 18 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.