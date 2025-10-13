TCS: టీసీఎస్కు 99 పైసలకే ప్రభుత్వ భూమి కేటాయింపు.. నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తీరప్రాంత నగరం విశాఖపట్నం గత కొన్ని రోజులుగా జాతీయ మీడియాకు ఆకర్షణీయంగా మారింది, ఎందుకంటే మెటా, గూగుల్, టిసిఎస్, కాగ్నిజెంట్, సిఫీ, యాక్సెంచర్ వంటి అనేక టెక్నాలజీ దిగ్గజాలు రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ డేటా సెంటర్లు, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయని, వీటి పెట్టుబడి సుమారు 60 బిలియన్ డాలర్లు.
తక్కువ వ్యవధిలో వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇంత బలమైన కంపెనీల రాకను మరే నగరం చూడలేదు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఐటి మంత్రి నారా లోకేష్ వైజాగ్ను భవిష్యత్ ఏఐ నగరం, టెక్నాలజీ పవర్హౌస్గా అభివర్ణించారు. ఆ దిశలో ప్రయత్నాలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి.
హైదరాబాద్, బెంగళూరు, పూణే, నోయిడా వంటి నాయకుల మాదిరిగానే వైజాగ్ను దేశంలోని అతిపెద్ద టెక్ నగరాల్లో ఒకటిగా మారుస్తానని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ చేశారు. టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (టిసిఎస్)కు ప్రభుత్వ భూమిని అతి తక్కువ 99 పైసలకు కేటాయించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు.
ఇంకా మీడియాతో మాట్లాడిన నారా లోకేష్, టీసీఎస్ భూమి కేటాయించాలనే నిర్ణయాన్ని చాలామంది విమర్శించారని, కొంతమంది దీనికి వ్యతిరేకంగా కోర్టును ఆశ్రయించారని బహిరంగంగా అంగీకరించారు.
ఆ చర్య వల్లనే చాలా ప్రముఖ కంపెనీలు వైజాగ్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు వచ్చాయని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్లకు ప్రోత్సాహకం అందించిన తర్వాత, గూగుల్, సత్వా, యాక్సెంచర్ వంటి ఇతర కంపెనీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సహకరించడానికి ముందుకు వచ్చాయన్నారు.