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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 11 November 2026 (12:07 IST)

ఏఐతో పాటు 30కి పైగా అజెండా అంశాలకు ఆమోదం తెలిపిన ఏపీ మంత్రివర్గం

AP Cm
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (12:07 IST)
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AP Cm
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం 30కి పైగా అజెండా అంశాలకు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ నిర్ణయాలలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు, టెక్నాలజీ విధానాలు, పునరుత్పాదక ఇంధనం, రహదారి భద్రత వంటి అంశాలు ఉన్నాయి.
 
2026-31 సంవత్సరాలకు గాను ఆంధ్రప్రదేశ్ యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్, కామిక్స్, ఎక్స్‌టెండెడ్ రియాలిటీ పాలసీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే 2026-36 సంవత్సరాలకు గాను రోబోటిక్స్, ఫిజికల్ ఏఐ పాలసీకి, సెమీకండక్టర్, డిస్‌ప్లే ఫ్యాబ్ పాలసీ 4.0 సవరణలకు కూడా ఆమోదం తెలిపింది.
 
ప్రధాన పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలలో భాగంగా, విశాఖపట్నం జిల్లాలోని భీమునిపట్నం మండలం, అమనంలో 512 మెగావాట్ల గ్రీన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఏఎం ఇంటెలిజెన్స్ ప్రతిపాదించిన ఈ ప్రాజెక్టుకు సుమారు రూ. 31,387 కోట్ల పెట్టుబడి అవసరం.
 
అనకాపల్లి జిల్లాలోని రాంబిల్లిలో రూ. 570.20 కోట్ల పెట్టుబడితో ఈప్యాక్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయనున్న ఏఐ డేటా సెంటర్ పరికరాల తయారీ యూనిట్‌కు కూడా ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సుమారు 2,565 ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అంచనా.
 
పారిశ్రామిక రంగంలో, నాయుడుపేటలో కార్బన్ కాస్మో అడ్వాన్స్‌డ్ మెటీరియల్స్ చేపట్టనున్న రూ. 4,000 కోట్ల బ్యాటరీ మెటీరియల్స్ తయారీ ప్రాజెక్ట్‌కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అలాగే, తిరుపతిలో రూ. 700 కోట్ల డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ తయారీ కేంద్రం కోసం భూ కేటాయింపునకు కూడా ఆమోదం తెలిపింది.
 
అన్నమయ్య జిల్లాలో 56.82 ఎకరాల సమీకృత పాదరక్షల విడిభాగాల పార్కుకు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని జయంతిపురంలో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం 30 ఎకరాల ఫిక్కీ ఫ్లో పారిశ్రామిక పార్కుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి తోడ్పడేందుకు ఉద్దేశించినవి.
 
విజయనగరం జిల్లాలోని భోగాపురం సమీపంలో రిలయన్స్ ఏఐ డేటా సెంటర్ కోసం సుమారు 25 ఎకరాల కేటాయింపునకు కూడా ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. నక్కపల్లి బల్క్ డ్రగ్ పార్కులో హెటెరో గ్రూప్‌కు భూ కేటాయింపు కూడా ఇతర నిర్ణయాలలో ఒకటి.
 
హోం శాఖలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు విభాగంలో ట్రాఫిక్ నిర్వహణ, రహదారి భద్రత కోసం ఒక ప్రత్యేక డైరెక్టరేట్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. కొత్త డైరెక్టరేట్ మంగళగిరిలోని పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయం నుండి ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ హోదా అధికారి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది.
 
వివిధ జిల్లాల్లో కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లు, తాడిపత్రిలో పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్, విజయవాడలో 15 మెగావాట్ల వ్యర్థాల నుండి శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే ప్లాంట్ కోసం భూమి కేటాయింపులతో సహా పలు ఇంధన ప్రతిపాదనలకు కూడా ఆమోదం లభించింది.
 
స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి అణు విద్యుత్ ఉత్పత్తి సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించడానికి క్యాబినెట్ అదనంగా అంగీకరించింది. ఈ నిర్ణయం అణు విద్యుత్ ప్లాంటు నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపేది కాకుండా, సాధ్యాసాధ్యాల అంచనాకు సంబంధించినది.
 
సమావేశం అనంతరం, చంద్రబాబు మంత్రులతో ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలపై చర్చించారు. అధికార కూటమి విజయాలతో అహంకారం ప్రదర్శించవద్దని, మరింత బాధ్యతతో పనిచేయాలని ఆయన వారికి సూచించారు.
 
2029 ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్నప్పుడు కూడా పరిపాలన, ప్రజా సంక్షేమంపై దృష్టి సారించాలని ముఖ్యమంత్రి మంత్రులను కోరారు. విశాఖపట్నంలో జరగనున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ముందు ఈ నిర్ణయాలు వెలువడ్డాయి. ఈ సదస్సులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టుబడి అవకాశాలను ప్రముఖంగా ప్రస్తావించి, పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులను ఆకర్షించాలని యోచిస్తోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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