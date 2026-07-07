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Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 7 July 2026 (20:29 IST)

ఏఐ-ఆధారిత పర్యాటక రాష్ట్రంగా అవతరించనున్న ఏపీ.. మంత్రి దుర్గేష్

First AI-powered Tourism State
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (20:25 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (20:29 IST)
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First AI-powered Tourism State
పర్యాటక ప్రాంతాలను సందర్శించే వారికి మెరుగైన అనుభవాన్ని అందించేందుకు నివు ఏఐ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా, ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఏఐ-ఆధారిత పర్యాటక రాష్ట్రంగా అవతరించనుందని రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ మంగళవారం పేర్కొన్నారు. 
 
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ ఏఐ-ఆధారిత పర్యాటక కార్యక్రమాన్ని అమలు చేసేందుకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ), ఎక్స్‌ప్లోరర్ సంస్థల మధ్య మూడేళ్ల వ్యూహాత్మక అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. సచివాలయంలో జరిగిన ఈ ఒప్పంద సంతకాల ప్రక్రియను మంత్రి పర్యవేక్షించారు. 
 
భారతదేశంలోనే తొలి ఏఐ-ఆధారిత పర్యాటక రాష్ట్రంగా అవతరించడం ద్వారా, స్వర్ణాంధ్ర విజన్-2047 లక్ష్య సాధన దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మరో చారిత్రాత్మక అడుగు వేస్తోందని మంత్రి దుర్గేష్ తెలిపారు. మంగళగిరిలో విజయవంతంగా నిర్వహించిన పైలట్ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 100కు పైగా పర్యాటక ప్రాంతాలలో నివు ఏఐ సేవలను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. 
 
మొదటి ఏడాదిలో 30 ప్రధాన పర్యాటక ప్రాంతాలలో ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చి, ఆ తర్వాత మూడేళ్లలో రాష్ట్రమంతటా దీనిని విస్తరించనున్నట్లు దుర్గేష్ పేర్కొన్నారు. పర్యాటకులు ఎలాంటి అప్లికేషన్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోకుండానే, కేవలం క్విక్ రెస్పాన్స్ (క్యూఆర్) కోడ్‌ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా వారసత్వ ప్రదేశాలు, కోటలు, బీచ్‌లు, గుహల గురించిన సమాచారాన్ని పొందగలరని, అలాగే వాయిస్ లేదా టెక్స్ట్ ద్వారా 130కి పైగా భాషల్లో ఏఐ ఆధారిత సంభాషణలు సాధ్యమవుతాయని దుర్గేష్ తెలిపారు. 
 
ఈ సేవ ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంటుందని, సందర్శకులకు వారు ఇష్టపడే భాషలో పర్యాటక ప్రదేశాల గురించి సమాచారాన్ని అందిస్తుందని, తద్వారా ప్రయాణాన్ని మరింత సౌకర్యవంతంగా, ఇంటరాక్టివ్‌గా మారుస్తుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. 
 
తన అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ, దుర్గేష్ తాను వ్యక్తిగతంగా తెలుగులో నివు ఏఐ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను పరీక్షించానని, దాని ప్రతిస్పందనలు కచ్చితమైనవిగా, గౌరవప్రదంగా ఉన్నాయని కనుగొన్నానని చెప్పారు. మంగళగిరి పైలట్ ప్రాజెక్ట్‌లో ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతిరోజూ వందలాది మంది భక్తుల నుండి ఇప్పటికే ప్రోత్సాహకరమైన స్పందన లభిస్తోందని ఆయన తెలిపారు.
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