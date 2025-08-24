అమరావతిలో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద గ్రంథాలయం- నారా లోకేష్
భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద కేంద్ర గ్రంథాలయాన్ని అమరావతిలో నిర్మించాలని ప్రణాళికలు వేస్తున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రకటించారు. ఈ ప్రాజెక్టు 2 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంటుందని, విద్యార్థులు, పరిశోధకులు, ప్రజలకు ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలను అందిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
అమరావతి కేంద్ర గ్రంథాలయంతో పాటు, విశాఖపట్నంలోని జగదాంబ కేంద్రంలో ప్రభుత్వం 50,000 చదరపు అడుగుల ప్రాంతీయ గ్రంథాలయాన్ని నిర్మిస్తుంది. అదనంగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అభ్యాస ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడానికి రాజమండ్రిలో ఆధునిక గ్రంథాలయానికి రూ. 87 లక్షలు మంజూరు చేయబడ్డాయి.
విద్యలో సమగ్రతను కూడా లోకేష్ హైలైట్ చేశారు. ప్రత్యేక అవసరాలున్న పిల్లలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ 125 ఆటిజం పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేస్తుంది. పెరుగుతున్న డిజిటల్ ప్రపంచంలో జ్ఞాన భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూనే లైబ్రరీలు, అభ్యాస కేంద్రాలు సమాన అవకాశాలను పెంపొందిస్తాయని స్పష్టం చేశారు.
AI-ఆధారిత యుగంలో, చదవడం చాలా ముఖ్యమైనదని నారా లోకేష్ చెప్పారు. పుస్తకాలను చదవడం, తిరగేయడం గతానికి, భవిష్యత్తుకు మధ్య వారధిగా నిలుస్తుందని నారా లోకేష్ అన్నారు.