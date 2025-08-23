సిఎల్ఎఫ్ఎంఎ ఆఫ్ ఇండియా, 66వ జాతీయ సింపోజియంలో వ్యవసాయ-ఎగుమతుల ఎజెండా

హైదరాబాద్: ది కాంపౌండ్ లైవ్స్టాక్ ఫీడ్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్ అసోసియేషన్ (CLFMA) ఆఫ్ ఇండియా తన 58వ వార్షిక సాధారణ సమావేశం (AGM), 66వ జాతీయ సింపోజియంను 22 నుంచి 23 ఆగస్టు 2025 తేదీలలో హైదరాబాద్, బంజారాహిల్స్లోని తాజ్ డెక్కన్లో విజయవంతంగా ముగించింది. భారతదేశంలో పశువుల వ్యవసాయం- భవిష్యత్ మార్గం అనే ఇతివృత్తంతో, ఈ రెండు రోజుల ఈవెంట్ విధానకర్తలు, పరిశ్రమల నాయకులు, రంగ నిపుణులు, భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చి, వ్యవసాయ ఎగుమతులను పెంచడంపై బలమైన ప్రాధాన్యతతో భారతదేశ పశువుల వ్యవసాయ రంగానికి ఒక ఏకీకృత రోడ్మ్యాప్ను రూపొందించింది.
ఈ కార్యక్రమం CLFMA ఆఫ్ ఇండియా కన్వీనర్, మేనేజింగ్ కమిటీ సభ్యులు, శ్రీ విజయ్ డి. భండారేస్వాగతోపన్యాసంతో ప్రారంభమైంది. దీని తర్వాత CLFMA ఆఫ్ ఇండియా ఛైర్మన్, శ్రీ దివ్య కుమార్ గులాటి ఛైర్మన్ ప్రసంగం చేశారు. ఆయన గ్రామీణ జీవనోపాధిని బలోపేతం చేయడంలో, జాతీయ ఆహార భద్రతను నిర్ధారించడంలో, ప్రపంచ వ్యవసాయ-వాణిజ్యంలో భారతదేశ స్థానాన్ని పెంచడంలో ఈ రంగం యొక్క కీలక పాత్రను హైలైట్ చేశారు.
చర్చలకు నాంది పలుకుతూ, శ్రీ తరుణ్ శ్రీధర్, ఐఏఎస్ (రిటైర్డ్), ఇతివృత్త ప్రసంగం చేశారు, భారతదేశ ఆర్థిక మరియు పోషకాహార దృశ్యంలో పశువుల వ్యవసాయం యొక్క కీలక పాత్రను హైలైట్ చేశారు. ఈ సింపోజియం ప్రతిష్టాత్మక CLFMA అవార్డులు, స్టూడెంట్ అవార్డుల ద్వారా అత్యుత్తమ సేవలను కూడా సత్కరించింది, పరిశ్రమ విజయాలు, వర్ధమాన ప్రతిభ యొక్క వాగ్దానాన్ని గుర్తించింది.
ఈ సింపోజియంకు భారత ప్రభుత్వ మత్స్య, పశుసంవర్ధక-పాడి పరిశ్రమ, పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిత్వ శాఖ సహాయ మంత్రి, గౌరవనీయులైన ప్రొఫెసర్ ఎస్. పి. సింగ్ బఘేల్; తెలంగాణ ప్రభుత్వ పశుసంవర్ధక, పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి & మత్స్య, క్రీడలు మరియు యువజన సేవల శాఖ మంత్రి, గౌరవనీయులైన శ్రీ వకిటి శ్రీహరి; తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి, శ్రీ సబ్యసాచి ఘోష్, ఐఏఎస్; మరియు జాయింట్ సెక్రటరీ (NLM), పశుసంవర్ధక & పాడి పరిశ్రమ శాఖ, డాక్టర్ ముత్తుకుమారస్వామి బి. వంటి ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
CLFMA ఆఫ్ ఇండియా ఛైర్మన్, శ్రీ దివ్య కుమార్ గులాటి, మాట్లాడుతూ, భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పశుసంపదకు నిలయం, ప్రపంచ పాల ఉత్పత్తిలో 13 శాతం వాటాను కలిగి ఉంది. ఈ రంగం వ్యవసాయ GVAకు 30.23 శాతం, జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు 5.5 శాతం దోహదం చేస్తుంది, ఇది జాతీయ వృద్ధి, గ్రామీణ శ్రేయస్సు, పోషకాహార భద్రతకు ఒక మూలస్తంభంగా నిలుస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఇది మన వృద్ధి కథకు ఆరంభం మాత్రమే. సరైన విధానాలు, బలమైన కోల్డ్-చైన్, ప్రాసెసింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు, ఆవిష్కరణలను వేగంగా స్వీకరించడంతో, మనం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఉత్పత్తిదారుగా ఉండటం నుండి, అత్యంత ప్రభావవంతమైన ఎగుమతిదారులలో ఒకటిగా ఎదగగలము. ఈ దార్శనికతను వాస్తవికతగా మార్చడానికి CLFMA అన్ని భాగస్వాములతో కలిసి పనిచేయడానికి కట్టుబడి ఉంది.
మేము ఈ క్రింది వాటి స్థాపనను కూడా ప్రతిపాదించాము:
ఎగుమతి ఆధారిత జోన్లు (EOZలు)
పశువుల ఎగుమతి & దేశీయ అభివృద్ధి అథారిటీ
ఈ వ్యూహాత్మక సంస్థలు, ఈ క్రింది వాటిని నిర్ధారించడం ద్వారా వ్యాపార సౌలభ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచుతాయి, భారతీయ పౌల్ట్రీ రంగం యొక్క ప్రపంచ పోటీతత్వాన్ని పెంచుతాయి:
గ్లోబల్ ధరల సమానత్వంతో ముడి పదార్థాలకు ప్రాప్యత.
దేశీయ, అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం కోసం ఒక సరళీకృత నియంత్రణ ఫ్రేమ్వర్క్.
ప్రభుత్వం-నుండి-ప్రభుత్వం సహకారం, FTA ద్వారా సమన్వయ బ్రాండింగ్ వ్యూహాల ద్వారా మార్కెట్ సృష్టి మరియు వైవిధ్యం.
CLFMA ప్రతినిధి బృందంలో వీరు ఉన్నారు:
డిప్యూటీ ఛైర్మన్ శ్రీ సుమిత్ సురేకా
డిప్యూటీ ఛైర్మన్ శ్రీ నవీన్
డిప్యూటీ ఛైర్మన్ శ్రీ అభయ్ పర్నేర్కర్
డిప్యూటీ ఛైర్మన్ శ్రీ అభయ్ షా
గౌరవ కార్యదర్శి శ్రీ నిస్సార్ ఎఫ్. మహమ్మద్
కోశాధికారి శ్రీ ఆర్. రామ్కుట్టి
కన్వీనర్, శ్రీ విజయ్ భండారే
ఈవెంట్ యొక్క ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణ CLFMA సావనీర్ ఆవిష్కరణ, ఇది అసోసియేషన్ యొక్క విజయాలు, రంగ అంతర్దృష్టులు, భవిష్యత్ దార్శనికతను సంగ్రహిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం నెట్వర్కింగ్ డిన్నర్, ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన, స్పాన్సర్లు, మీడియా ప్రతినిధులు, అతిథులు, ఆహ్వానితుల సత్కారంతో ముగిసింది, ఇది రెండు రోజుల ఆసక్తికరమైన చర్చలు- జ్ఞాన మార్పిడికి ఒక వేడుక ముగింపును ఇచ్చింది.