86 శాతం పనులు పూర్తి చేసుకున్న భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్-రామ్మోహన్ నాయుడు
భోగాపురం విమానాశ్రయ పనులు 86 శాతం పూర్తయ్యాయని, జూన్ 2026 నాటికి విమానాశ్రయం కార్యకలాపాలకు సిద్ధంగా ఉంటుందని కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. కొనసాగుతున్న పనులను మంత్రి పరిశీలించారు. పెండింగ్ పనులను సమీక్షించారు. ఈ పనుల్లో అడ్డంకులు ఉన్నప్పటికీ నిర్మాణాన్ని కొనసాగించినందుకు ఆయన జీఎంఆర్ను ప్రశంసించారు.
వర్షాకాలంలో కూడా, కంపెనీ పనిని ఆపలేదు. స్థిరమైన పురోగతితో ముందుకు సాగుతోంది. వైజాగ్కు రోడ్డు కనెక్టివిటీపై సమావేశాలు జరిగాయని రామ్మోహన్ వివరించారు. అధికారులు ఏడు ఎంట్రీ పాయింట్లను గుర్తించారు. మార్చి లేదా ఏప్రిల్ నాటికి హైవే పూర్తవుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పనులు కూడా ముందుకు సాగుతున్నాయి. బీచ్ కారిడార్ కోసం డీపీఆర్ సిద్ధమవుతోందని తెలిపారు. వైజాగ్- కొచ్చి మధ్య మెరుగైన కనెక్టివిటీ కోసం మంత్రిత్వ శాఖకు అభ్యర్థనలు అందాయి. వైజాగ్ నుండి అంతర్జాతీయ కనెక్టివిటీని విస్తరించడం కూడా జరుగుతుంది.