వైకాపా అనుకూల పాస్టర్ చింతాడ ఆనంద్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ రద్దు
వైకాపా అనుకూల పాస్టర్గా పేరొందిన పాస్టర్ చింతాడ ఆనంద్కు గతంలో రెవెన్యూ అధికారి జారీచేసిన కుల ధృవీకరణ పత్రాన్ని బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్ రద్దు చేశారు. ఈ మేరకు జిల్లా యంత్రాంగం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ కూడా జారీచేసింది. పాస్టర్ ఆనంద్ క్రైస్తవ మతాన్ని స్వీకరించి, పాటిస్తున్నట్టు విచారణలో నిర్ధారణ కావడంతో ఆయనకు జారీచేసిన కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ను రద్దు చేశారు.
జిల్లాలోని పిట్టలవాని పాళెం మండలం కొత్తపాలెం గ్రామానికి చెందిన అక్కల రామిరెడ్డి చేసిన ఫిర్యాదుతో ఈ వివాదం మొదలైంది. గతంలో తనపై చింతాడ ఆనంద్ ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు పెట్టడాన్ని రామిరెడ్డి సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేశారు. క్రైస్తవ పాస్టర్గా ఉన్న ఆనంద్కు ఎస్సీ చట్టం వర్తించదని వాదించారు.
హైకోర్టుకు రామిరెడ్డికి అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చింది. దీంతో పాస్టర్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ కేసులో 2026 మార్చి 24వ తేదీన సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. హిందూ, సిక్కు, బౌద్ధ మతాలను కాకుండా ఇతర మతాలను స్వీకరించిన వారు షెడ్యూల్ కులాల కిందకు రారని స్పష్టం చేశారు.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు జిల్లా స్థాయి పరిశీలన కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా కలెక్టర్ తుది నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ ఉత్తర్వులపై అప్పీల్ చేసుకునేందుక చింతాడ ఆనంద్కు 30 రోజుల గడువు ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయంపై చింతాడ స్పందిస్తూ, నేను ఎస్సీగా పుట్టాను. క్రైస్తవాన్ని విశ్వసించాను. కానీ, కులాన్ని మార్చుకోలేదు. ఎస్సీ హోదా కోసం పోరాటం సాగిస్తాన్ అని తెలిపారు.
మరోవైపు, అక్కల రామిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో తనపై అక్రమంగా అట్రాసిటీ కేసు పెట్టి వేధించారు. న్యాయపోరాటం చేసి గెలిచాను. కలెక్టర్ నిర్ణయం హర్షణీయం అని తెలిపారు.
వేధింపులు భరించలేకే 'అమ్మ' కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా : అన్సిబా హాసన్
మలయాళ నటీనటుల సంఘం అమ్మ కార్యదర్శి పదవికి సినీ నటి అన్సిబా హాసన్ రాజీనామా చేశారు. సహ నటులు వేధింపులు భరించలేకే తాను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు. నటుడు టైనీ టామ్ తనను జిహాదీ అటూ పిలిచారని ఆరోపించారు. అలాగే, ఇతర సభ్యులు కూడా తనను మానసికంగా వేధించారని ఆమె ఆరోపించారు. దీంతో అమ్మలోని అంతర్గత విభేదాలు మరోమారు బయటపడినట్టయింది.
Nikhil: స్వయంభూ విఎఫ్.ఎక్స్. టెక్నీషియన్లను పర్యవేక్షించిన నిఖిల్, సెంథిల్
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో స్వయంభూ'తో రాబోతున్నారు. భరత్ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వంలో, పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రంగా రూపొందుతోంది. 'స్వయంభూ' భారతీయ సినిమా రంగంలోనే బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ ఎపిక్ వెనుక ఉన్న వర్క్ ని చిత్ర బృందం ఇప్పుడు సినీ ప్రేమికులకు కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించింది.
Venkatesh Iyer: అల్లు అర్జున్ ఇంటికి వెళ్ళి గిఫ్ట్ ఇచ్చిన క్రికెటర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్
భారత క్రికెటర్ RCB స్టార్ ప్లేయర్ వెంకటేశ్ అయ్యర్ ఈ రోజు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ని ఆయన నివాసంలో ప్రత్యేకంగా కలిశారు. అల్లు అర్జున్ కుమారుడు అల్లు ఆర్యన్ కు ఒక ప్రత్యేకమైన జెర్సీని బహూకరించడంతో, వారి మధ్య జరిగిన ఈ ఆత్మీయ కలయిక మరింత విశేషంగా మారింది. ఈ ఫొటోలను అల్లు అర్జున్ తన సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకున్నారు. టాలెంటెడ్ క్రికెటర్ అయిన వెంకటేష్ అయ్యర్ గారిని కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉందంటూ బన్నీ ఈ సందర్భంగా రాసుకొచ్చాడు.
Allu Arjun: అల్లు అర్జున్ శక్తిమాన్గా చేస్తున్నాడా?
మలయాళ చిత్రనిర్మాత-నటుడు బాసిల్ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో టోవినో థామస్ నటించిన 2021 నాటి సూపర్హీరో చిత్రం 'మిన్నల్ మురళి' దేశవ్యాప్తంగా భారీ విజయం సాధించినప్పటి నుండి, ఆయన ముఖేష్ ఖన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 90ల నాటి టీవీ షో 'శక్తిమాన్'ను వెండితెరపైకి తీసుకురాబోతున్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో రణవీర్ సింగ్ పేరు వినిపిస్తోందని పుకార్లు వచ్చిన తర్వాత, ఇటీవల బాసిల్ ఈ కథను అల్లు అర్జున్కు వినిపించారని ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. దీనిపై ఇక్కడ కొంత స్పష్టత ఉంది.
Sandhigdham: సందిగ్ధం అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది : పార్ధసారథి
నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ మూవీని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు...