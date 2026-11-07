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  4. Congress pushed YCP back in sarees, Sharmila's key comments
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (11:36 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో టీడీపీకి ప్రత్యామ్నాయం కాంగ్రెస్ పార్టీనే : వైఎస్ షర్మిల

YS Sharmila
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (11:36 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార టీడీపీకి ప్రత్యామ్నాయం కాంగ్రెస్ పార్టీనే అని ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల అన్నారు. చీరాల మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున పోటీ చేసిన 42 మంది అభ్యర్థుల్లో 10 మంది విజయం సాధించారు. దీనిపై ఆమె స్పందిస్తూ, ఈ ఫలితాల్లో కీలకపాత్ర పోషించిన పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు, రాష్ట్ర పీఏసీ సభ్యుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆమంచి కృష్ణమోహన్‌కు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అని తెలిపారు. 
 
ఈ ఎన్నిక్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం 44 స్థానాలకు గాను 42 స్థానాల్లో అభ్యర్థులను నిలబెట్టి, 10 స్థానాల్లో గెలిపించడంతో పాటు మిగిలిన స్థానాల్లోనూ పార్టీని రెండో స్థానంలో నిలబెట్టడంలో ఆమంచి ప్రత్యక్షంగా కృషి చేశారని షర్మిల పేర్కొన్నారు. 
 
'కాంగ్రెస్ సారథ్యంలో చీరాలలో అభ్యర్థుల గెలుపు మీ కష్టానికి దక్కిన ప్రతిఫలం. స్థానికంగా ప్రజా సమస్యలపై మీ అకుంఠిత పోరాట పటిమకు నిదర్శనం' అని ఆమె అన్నారు. చీరాల మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల విజయం నిజమైన ప్రజాస్వామ్య విజయమని, రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కాంగ్రెస్ పార్టీనే ఇక ప్రత్యామ్నాయమనడానికి ఇదొక సంకేతమని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
 
ప్రజల గొంతుకను నొక్కిపట్టాలని చూసిన కూటమి శక్తులను ఎదురించి, అధికార బలాన్ని తట్టుకుని, ప్రలోభాలకు లొంగకుండా ప్రజా పక్షాన నిలిచి గెలిచిన వార్డు సభ్యులను షర్మిల అభినందించారు. అహర్నిశలు శ్రమించిన కార్యకర్తలకు, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను నమ్మి ఓటేసిన చీరాల ప్రజలకు పేరుపేరునా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
 
మున్సిపాలిటీ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకోలేకపోయినా, గౌరవప్రదమైన స్థానాలు దక్కించుకుని ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించబోతున్న కాంగ్రెస్ చీరాలలో అసలైన నైతిక విజయమని ఆమె అన్నారు. చీరాల ప్రజల సమస్యలపై నిరంతరం పోరాడుతూ, కూటమి నిర్లక్ష్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఎండగట్టేలా అసలైన ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించాలని ఆమె సూచించారు. గెలుపొందిన కాంగ్రెస్ వార్డు సభ్యులు అంకితభావంతో పనిచేస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు షర్మిల తెలిపారు.
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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