CPI Narayana: కేంద్ర బడ్జెట్ పనికిరానిది.. దార్శనికత లేనిది.. నారాయణ
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సమర్పించిన కేంద్ర బడ్జెట్ను పనికిరానిది.. దార్శనికత లేనిదని సిపిఐ కంట్రోల్ కమిషన్ చైర్మన్ కె. నారాయణ ఆరోపించారు. నిర్మలా సీతారామన్ ప్రజా వ్యతిరేక బడ్జెట్ను సమర్థించాల్సి వచ్చిందని ఆరోపించారు.
కేంద్రం దేశ సామాజిక-ఆర్థిక వాస్తవాలను విస్మరిస్తూ కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని ఆరోపించారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ను రూ.50.65 లక్షల కోట్లతో సమర్పించినప్పటికీ - ఇది గత సంవత్సరం కంటే రూ.2 లక్షల కోట్ల పెరుగుదల - దాదాపు 5శాతం ద్రవ్యోల్బణం వాస్తవంగా ఎటువంటి వృద్ధిని చూపడం లేదని నారాయణ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
బడ్జెట్లో 12.76శాతం రుణ చెల్లింపు, వడ్డీకి కేటాయించబడిందని, 6.81శాతం రక్షణకు కేటాయించబడిందని, కీలకమైన సామాజిక రంగాలకు నిధులు తక్కువగా ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఎంజీఎన్ఆఈజీఏకి కేవలం రూ.86,000 కోట్లు లేదా మొత్తం బడ్జెట్లో 1.7శాతం మాత్రమే కేటాయించారు.
ఇది గ్రామీణ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి పూర్తిగా సరిపోదు. విద్యకు కనీసం 10శాతం కేటాయించాలని పదే పదే సిఫార్సులు చేసినప్పటికీ, విద్యకు కేవలం 2.5శాతం, ఆరోగ్యం 2% (రూ. 99,800 కోట్లు) మాత్రమే లభిస్తాయని నారాయణ అన్నారు.
బడ్జెట్ రైతులు, గ్రామీణ కార్మికులు, యువత, నిరుద్యోగులను నిర్లక్ష్యం చేసిందని నారాయణ విమర్శించారు. ఈ కేటాయింపులను ప్రభుత్వ విద్య- ఆరోగ్య సంరక్షణను కార్పొరేట్ లాభాపేక్షకులకు అప్పగించడంగా ఆయన అభివర్ణించారు. ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా రుణాలు తీసుకుంటోందని ఆరోపించారు. ఇది రుణ చెల్లింపులో గణనీయమైన వనరులను వినియోగిస్తుందని ఆరోపించారు.
విమానాశ్రయ మౌలిక సదుపాయాలపై కేంద్రం ప్రాధాన్యతను కూడా సిపిఐ నాయకుడు విమర్శించారు. ప్రభుత్వ నిధులను ప్రైవేట్ విమానయాన సంస్థలకు ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి ఉపయోగిస్తున్నారని, ఛార్జీలను నియంత్రించడంలో విఫలమవుతున్నారని, ఇది కార్పొరేట్ అనుకూలంగా వుందని తెలిపారు.