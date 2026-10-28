Cyclone Arnab: ఏపీని వణికించిన అర్నాబ్.. భారీ వర్షాలు, వేర్లతో కూలిన వృక్షాలు
తీవ్ర తుపాను అర్నాబ్కు సంబంధించిన వాల్ క్లౌడ్ ప్రాంతం వెనుక భాగం, వచ్చే గంటలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని తాకనుందని, దీనితో తీరప్రాంతాన్ని దాటే ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని వాతావరణ శాఖ బుధవారం తెలిపింది. ప్రస్తుతం తీర ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి, భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
Cyclone Arnab
సముద్రం అత్యంత అల్లకల్లోలంగా ఉంది. ఈ తుపాను కేంద్రం ప్రస్తుతం యానాంకు దక్షిణంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం తీరాల వద్ద ఉంది. వాల్ క్లౌడ్ ప్రాంతం వెనుక భాగం వచ్చే గంటలో తీర ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించడంతో ల్యాండ్ఫాల్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం డైరెక్టర్ డాక్టర్ కె. నాగరత్న మాట్లాడుతూ, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఈ తీవ్ర తుపాను, గత రాత్రి బాపట్ల, యానాం మధ్య, విశాఖపట్నం లేదా కాకినాడ-యానాం పరిసర ప్రాంతాల్లో తీరాన్ని తాకిందని తెలిపారు.
బుధవారం ఉదయం విజయవాడలో మాట్లాడిన నాగరత్న, తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 125-135 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయని, రాబోయే మూడు గంటల్లో ఈ గాలుల వేగం గరిష్టంగా 150 కిలోమీటర్లకు చేరుకోవచ్చని చెప్పారు. తుపాను వేగం తగ్గడం వల్ల తీర ప్రాంతాలపై దీని ప్రభావం మరింత కాలం కొనసాగే అవకాశం ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు. భారత వాతావరణ శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం, దక్షిణ ఒడిశా తీర ప్రాంతాల కోసం అత్యంత తీవ్రమైన హెచ్చరికను జారీ చేసింది.
కాకినాడ, యానాం తీరాల వద్ద సముద్రం అత్యంత అల్లకల్లోలంగా మారి, అలలు సాధారణ స్థాయి కంటే 2.5 మీటర్ల ఎత్తు వరకు ఎగసిపడుతున్నాయి. తీవ్రమైన స్టార్మ్ సర్జ్ (సముద్రపు నీరు భూభాగంలోకి చొచ్చుకురావడం) ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించిన నాగరత్న, కాకినాడ, యానాం పరిసరాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి సముద్రపు నీరు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణ, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, కాకినాడ, అల్లూరి, అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరదల హెచ్చరిక జారీ చేయబడింది. ఈ జిల్లాల్లో ఎప్పుడైనా ఆకస్మిక వరదలు సంభవించవచ్చని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
ల్యాండ్ఫాల్ ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు, బలమైన గాలులు తగ్గే వరకు ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలని నాగరత్న విజ్ఞప్తి చేశారు. విద్యుత్ స్తంభాలు, పాత భవనాలు లేదా పెద్ద చెట్ల కింద నిలబడవద్దని, అధికారిక హెచ్చరికలను గమనిస్తూ సురక్షిత ప్రాంతాల్లోనే ఉండాలని ఆమె నివాసితులకు సూచించారు.
విశాఖపట్నంలో, అర్నబ్ తుఫాను ప్రభావంతో ఆర్కే బీచ్ వద్ద బలమైన గాలులు, ఉధృతమైన అలలు కనిపించాయి. ఆ ప్రాంతంలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంది. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా పోలీసులు బీచ్లోకి ప్రజల ప్రవేశాన్ని నియంత్రించగా, మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని సూచించారు.
ఈ తీవ్ర తుఫాను కేంద్రం తీరానికి చాలా దగ్గరగా ఉందని, రాబోయే కొద్ది గంటల్లో ఇది తీరాన్ని తాకే ప్రక్రియ కొనసాగే అవకాశం ఉందని సమాచారం. తుఫాను సంబంధిత బలమైన గాలుల కారణంగా విశాఖపట్నంలోని ఏయూ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ ఉమెన్ సమీపంలో ఒక చెట్టు కూలిపోయింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) ప్రకారం, గత 24 గంటలుగా అర్నబ్ తుఫాను కదలికలను నిశితంగా పర్యవేక్షించారు. తీరప్రాంత జిల్లాలపై దాని కదలికలు, ప్రభావాన్ని అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అక్కడ పలు ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు, భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నట్లు నివేదికలు వచ్చాయి.
అర్నబ్ తుఫాను కారణంగా విజయవాడ నగరం, దాని పరిసర ప్రాంతాలపై ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం విరుచుకుపడింది. ఈ భారీ వర్షాల కారణంగా నగరంలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు, ప్రధాన రహదారులు జలమయమయ్యాయి.
బుధవారం వరకు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. అవసరం లేనిదే ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని, చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాల కింద నిలబడకుండా ఉండాలని నివాసితులకు సూచించారు.
ఇదిలా ఉండగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోందని, 2,199 తుఫాను ఆశ్రయాలను గుర్తించి, తరలింపు ప్రణాళికలను సిద్ధం చేశామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. 14 జిల్లాలకు 12 ఎన్డిఆర్ఎఫ్, 10 ఎస్డిఆర్ఎఫ్ బృందాలను కేటాయించామని, అదే సమయంలో వైద్య బృందాలు, అంబులెన్సులు, అత్యవసర పడకలు, నిత్యావసర వస్తువులను సిద్ధంగా ఉంచామని ఆయన తెలిపారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,087 వైద్య బృందాలను మోహరించి, 8,281 అత్యవసర పడకలను, 1,274 అంబులెన్సులను సిద్ధంగా ఉంచింది. ముందు జాగ్రత్తగా గర్భిణీ స్త్రీలను ఆసుపత్రులకు తరలించింది. అధికారులు తాగునీటి ట్యాంకర్లు, జనరేటర్లు, ఆర్ఓ ప్లాంట్లు, కూలిపోయిన చెట్లను తొలగించి రహదారి అనుసంధానాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు అవసరమైన పరికరాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఆర్టిజిఎస్ కేంద్రం, ఏపిఎస్డిఎంఏ 24 గంటలూ పరిణామాలను పర్యవేక్షిస్తున్నాయి.
#CycloneArnab unleashed fierce winds across Konaseema, uprooting trees and causing damage to plantations in several areas. Coconut trees were uprooted and banana plantations damaged in Ambajipeta. In one incident, a tree fell on a house, completely crushing a motorcycle parked nearby. Cyclone Arnab remained nearly stationary off the Andhra Pradesh coast on Wednesday morning, with the landfall process expected to be completed within another hour, according to the India Meteorological Department (IMD). #CycloneArnabUpdate— NewsMeter (@NewsMeter_In) October 28, 2026