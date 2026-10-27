Cyclone Arnab, భీకర తుఫాన్గా మారిన అర్నబ్, వణుకుతున్న కోస్తాంధ్ర
అర్నబ్ తఫాను తీవ్ర రూపం దాల్చింది. ఆ తుఫాన్ ధాటికి తీర ప్రాంతాలు వణికిపోతున్నాయి. ఈ తీవ్ర తుఫాను అర్నబ్ కేటగిరీ 4 స్థాయికి సమానమైన తుఫానుగా కనిపిస్తోంది. మరో 6 గంటల పాటు తీవ్రత కొనసాగితే, ఇది కేటగిరీ 5 స్థాయికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. అదే జరిగింతే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వినాశకరమైన ప్రభావాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది.
విశాఖపట్నం రాడార్, ఇన్ఫ్రారెడ్ ఉపగ్రహ చిత్రాలలో 12 మైళ్ల వెడల్పు గల సూది రంధ్రం వంటి కన్ను స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అంత బిగువుగా చుట్టుకున్న ఆ కన్ను, ఒక ఇరుకైన ప్రాంతంలోనే అత్యంత తీవ్రత ఇమిడి ఉందనడానికి సంకేతం. ఈ చిన్న తుఫాను మరింత సమర్థవంతంగా తీవ్రతను పెంచుకోగలిగింది.
భారత వాతావరణ శాఖ(IMD) ఇప్పటివరకు తన అంచనాలలో కొంత సంప్రదాయబద్ధంగా వ్యవహరించింది. మేము ఈ తుఫానును కేటగిరీ 4 స్థాయికి దగ్గరగా ఉంటుందని అంచనా వేశాము. ఇది అసాధారణమైన తీవ్రతతో ఉంది. తూర్పు గాలుల తీవ్రత, తీరాన్ని తాకడానికి ముందు తుఫానును కొంత బలహీనపరిచే అవకాశం ఉంది. ఇది గోదావరి నదీ ముఖద్వారం సమీపంలోని తీరప్రాంతంలో కేటగిరీ 2 లేదా 3 స్థాయి ప్రభావాలకు దారితీయవచ్చు. అంటే, తీరానికి సమీపంలో గంటకు 160 నుండి 185 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి.
తాజాగా తుఫాను మార్గం కొద్దిగా దక్షిణానికి మారింది. ఉత్తరాన కాకినాడ వరకు 1-2 మీటర్ల, ఉప్పుటేరు నది నుండి కొత్తపాలెం వరకు 2 నుండి 2.5 మీటర్ల ఎత్తున తుఫాను అలలు వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలనీ, భారత వాతావరణ శాఖ విడుదల చేసే వాతావరణ సమాచారాన్ని తెలుసుకుంటూ జాగ్రత్తగా వుండాలని సూచిస్తున్నారు.
Breaking: #AndhraPradesh: Very strong winds and heavy rainfall in Amalapuram in Konaseema district as #Cyclone #Arnab reached very close to the Coast 190-220Kmph destructive wind gusts are expected during the landfall https://t.co/Q42mhUv2Hx— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 27, 2026