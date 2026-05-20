అసలే ఎండలు.. చాలదన్నట్లు ఏపీ గోదావరి జిల్లాల్లో తాగునీటి కొరత.. అలా చేయకపోతే..?
ఏపీలో భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. అగ్నిగుండంగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోతున్నాయి. మే నెల ద్వితీయార్థం, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాలలోని పలు గ్రామాల్లో తీవ్రమైన వడగాలులతో తాగునీటి కొరతను తీసుకువచ్చింది. కొత్తపల్లి మండలంలో ఒక బావి ఎండిపోయింది. ఆ బావిపై ఆధారపడిన ప్రజలు తాగునీటి కోసం ప్రత్యామ్నాయ వనరులను వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. శంఖవరం మండలంలోని సీతమ్మపేట గ్రామంలో ప్రజలు తాగునీటి కొరతను ఎదుర్కొంటున్నారు. అనేక బోరుబావులు పాక్షికంగా మాత్రమే పనిచేస్తుండగా, మరికొన్ని పూర్తిగా ఎండిపోయాయి.
కోనసీమ ప్రాంతంలోని బోరుబావుల్లో నీరు ఉప్పగా మారింది. అధికారులు పైప్లైన్ల ద్వారా నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ నీరు సరిపోవడం లేదని గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని చాలామంది ప్రజలు ఆర్వో నీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, చాలామందికి ఇది ఆర్థికంగా భారంగా మారుతోంది.
కాకినాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో, ప్రస్తుతం ఉన్న నీటి నిల్వలు కేవలం 20 రోజుల వరకు మాత్రమే సరిపోతాయని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. జూన్ 1 నుండి కాలువల్లోకి నీటిని విడుదల చేసిన తర్వాత, అది జూన్ 10 నాటికి కాకినాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (కేఎంసీ) ప్రాంతానికి చేరుకుంటుంది.
ఏది ఏమైనప్పటికీ, ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా నీటి సరఫరాను కొనసాగిస్తామని అధికారులు విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ, అధికారులు నీటి సరఫరా పరిమాణాన్ని తగ్గించారు. ప్రస్తుతం ఉదయం పూట కేవలం ఒకటి నుండి ఒకటిన్నర గంటల పాటు, సాయంత్రం పూట అరగంట పాటు మాత్రమే నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు.
తురంగి ప్రాంతంలో నీటి నిల్వలు క్రమంగా తగ్గిపోతున్నాయి. విద్యానగర్ ప్రాంత ప్రజలు, సరఫరా అవుతున్న నీటి నుండి దుర్వాసన వస్తోందని ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ప్రస్తుతం నీటి కొరత ఏమీ లేదు. అయితే, వడగాలులు ఇలాగే కొనసాగితే పది రోజుల్లో పరిస్థితి విషమించే అవకాశం ఉంది.
పాలకొల్లు మున్సిపాలిటీలో నీటి నిల్వలు అడుగంటిపోయాయి. వేసవి కాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు తగినంత నీటిని ఎందుకు నిల్వ చేయలేదని సాగునీటి శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, తన ఇటీవలి పర్యటనలో అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పట్టణ ప్రజలకు తాగునీటి సరఫరా నిరంతరాయంగా అందేలా తాము తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అధికారులు మంత్రికి హామీ ఇచ్చారు.
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని యు. కొత్తపల్లి, శంఖవరం మండలాల్లో నెలకొన్న నీటి సరఫరా సమస్య త్వరలోనే పరిష్కారమవుతుందని కాకినాడ జిల్లా గ్రామీణ నీటి సరఫరా (ఆర్ డబ్ల్యూ ఎస్) అధికారి మహ్మద్ అబ్దుల్ మతీన్ తెలిపారు. ఎక్కడైతే నీటి కొరత ఉందో, ఆయా ప్రాంతాలకు ట్యాంకర్ల ద్వారా తాగునీటిని సరఫరా చేస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
తాగునీటి కొరత తలెత్తకుండా చూసేందుకు ప్రభుత్వం ఆర్డబ్ల్యూఎస్ విభాగానికి రూ. 50 లక్షలు మంజూరు చేసిందని అబ్దుల్ మతీన్ తెలిపారు. పంచాయతీ శాఖ అధికారుల వివరాల ప్రకారం, నీటి ట్యాంకులను ప్రతి 15 రోజులకోసారి శుభ్రం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేయబడ్డాయి. ఈ శుభ్రపరిచే పనులకు సంబంధించిన వీడియోలను, పర్యవేక్షణ నిమిత్తం డిప్యూటీ ఎంపీడీవో స్థాయి అధికారులకు అప్లోడ్ చేయనున్నారు.
గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న భారీ చిత్రం #NBK111 ఇప్పటికే మ్యాసీవ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. 'వీరసింహారెడ్డి' వంటి బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత ఈ కాంబినేషన్ మళ్లీ రిపీట్ కావడంతో అంచనాలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. పవర్ఫుల్ యాక్షన్, భారీ స్థాయి మేకింగ్ తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట సతీష్ కిలారు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
ఏటీవీ సమర్పణలో ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ పై 'వడ్డీ కాసుల వాడ' సినిమాను ప్రకటించారు. మనోజ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన ‘వడ్డీ కాసుల వాడ’ టైటిల్ కాన్సెప్ట్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో దూసుకెళ్తుంది. ఈ వీడియోకు అద్భతమైన స్పందన వస్తుంది. టైటిల్ క్యాచీగా ఉండడం, మనోజ్ మ్యానరిజానికి తగ్గట్టుగా ఉండడంతో అందరిని ఇట్టే ఆకట్టుకుంది. వీరి కాంబినేషన్ లో 2010లో బిందాస్ సినిమా వచ్చింది.
కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ మూవీతో పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా నిర్మాత బత్తుల కోటేశ్వరరావు మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..
హైదరాబాద్: భారతదేశంలోనే అత్యంత ఆదరణ పొందిన బిగ్గెస్ట్ యూత్ డేటింగ్ రియాలిటీ షో ‘ఎమ్టీవీ స్ప్లిట్స్విల్లా’(MTV Splitsvilla) సరికొత్త ట్విస్టులతో, మరింత బోల్డ్గా మరియు స్పైసీగా మన ముందుకువచ్చేసింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక షో 16వ సీజన్ను ‘ఎమ్టీవీ స్ప్లిట్స్విల్లా X6: ప్యార్యా పైసా’ (MTV Splitsvilla X6: Pyaar ya Paisa) పేరుతో ఘనంగా ప్రారంభించింది.