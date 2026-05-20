అమరావతి: స్మార్ట్ క్యాపిటల్ సిటీ కార్యక్రమాలు.. గ్రామాలను స్మార్ట్ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్ధుతాం..
అమరావతి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ (ఏడీసీ) చైర్పర్సన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డి. లక్ష్మి పార్థసారథి, రాజధాని నగర జనాభా పెరుగుదలకు అనుగుణంగా అమరావతిలో మూలధన పెట్టుబడి, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల (సీఐపీ) పనులను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
బుధవారం నాడు అమరావతి పరిధిలోని అబ్బరాజుపాలెం, తుళ్లూరు, నెలపాడు, శాకమూరు, ఐనవోలు, నెక్కలూరు గ్రామాల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను సమీక్షించిన ఆమె, రాబోయే నాలుగు నెలల్లో 100 శాతం లక్ష్యాలను సాధించాలని, అలాగే స్మార్ట్ క్యాపిటల్ సిటీ కార్యక్రమం కింద ఈ గ్రామాలను స్మార్ట్ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దాలని అధికారులకు సూచించారు. ఈ పర్యటన సందర్భంగా, గ్రామ పెద్దలు ఏడీసీ సీఎండీతో సంభాషించి, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి తమ సూచనలను, ఆందోళనలను పంచుకున్నారు.
ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు మరియు మెరుగైన పౌర సౌకర్యాలతో అమరావతిని ఒక 'స్మార్ట్ రాజధాని నగరంగా' తీర్చిదిద్దడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని లక్ష్మి పార్థసారథి తెలిపారు. రాజధాని ప్రాంత గ్రామాల్లో నివసించే ప్రజల అవసరాలను గుర్తించిన అనంతరమే సీఐపీ పనులు అమలు చేయబడుతున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ప్రాజెక్టుల అమలు సమయంలో, గ్రామస్తులకు అవసరమైన అన్ని కీలక మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రజా వినియోగ అవసరాలను తప్పక పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఏడీసీ అధిపతి, ప్రధాన ఇంజనీర్ ధనుంజయను ఆదేశించారు.
