Virat Karna: నాగబంధం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ - విఎఫ్ఎక్స్ పనుల్లో బిజీ
మైథలాజికల్ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ ‘నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్. ’దర్శకుడు అభిషేక్ నామా, హీరో విరాట్ కర్ణ క్రేజీ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం భారతీయ పురాణాలు, అడ్వెంచర్, ప్రాచీన రహస్యాలు, దైవిక శక్తులు, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ అంశాలతో చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.
Nagabandham - Virat karna
ఎన్ఐకే స్టూడియోస్ బ్యానర్పై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిషిత నాగిరెడ్డి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అభిషేక్ పిక్చర్స్ సమర్పిస్తోంది. భారీ నిర్మాణ విలువలు, అత్యున్నత సాంకేతిక ప్రమాణాలతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు.
తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించింది. వర్షం, చీకటి, అగ్నిజ్వాలల మధ్య విరాట్ కర్ణ కనిపించిన తీరు సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచింది. ఆయన చేతిపై పడగ విప్పిన విషసర్పం, మరో చేతిలో కత్తి, నేపథ్యంలో కనిపించే సముద్ర యుద్ధ వాతావరణం, ట్రైబల్ పోరాటాలు, మెరుపులు, అగ్నిజ్వాలలు కలిసి చిత్రంలోని భారీ స్థాయి యాక్షన్ను సూచిస్తున్నాయి. ఈ పోస్టర్ సినిమాకి ఉన్న విజువల్ గ్రాండియర్ను మరోసారి చాటిచెప్పింది.
ఈ చిత్రంలోని హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ సన్నివేశాలకు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతిగాంచిన యాక్షన్ డైరెక్టర్ వ్లాడ్ రింబర్గ్ కొరియోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. భారీ ట్రైబల్ యుద్ధాలు, సముద్ర పోరాటాలు, నీటి అడుగున జరిగే యాక్షన్ ఎపిసోడ్లు, ఇప్పటివరకు భారతీయ సినిమాల్లో చూడని అడ్వెంచర్ సెట్పీసులు ఈ చిత్రంలో ఉండనున్నాయి.
ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, వీఎఫ్ఎక్స్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రముఖ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ స్టూడియోలు ఈ చిత్రానికి పని చేస్తున్నాయి. ప్రాచీన దేవాలయాలు, మిస్టికల్ ప్రపంచాలు, భారీ యుద్ధ ఘట్టాలు, దైవిక శక్తులతో కూడిన సన్నివేశాలను అత్యాధునిక సాంకేతికతతో తెరపై ఆవిష్కరించేందుకు చిత్రబృందం కృషి చేస్తోంది. ప్రపంచ స్థాయి సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించేలా ప్రతి ఫ్రేమ్ను తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
ఇండస్ట్రీ వర్గాలు ఇప్పటికే ‘నాగబంధం’ను ఇటీవలి కాలంలో భారతీయ సినిమా నుంచి రాబోతున్న అతిపెద్ద విజువల్ స్పెక్టకల్స్లో ఒకటిగా అభివర్ణిస్తున్నాయి.
ఇక తాజాగా మేకర్స్ మరో క్రేజీ అప్డేట్ ఇచ్చారు. నార్త్ ఇండియాలో అన్ని భాషల థియేట్రికల్ రిలీజ్ హక్కులను ప్రముఖ సంస్థ జీ స్టూడియోస్ సొంతం చేసుకుంది. హిందీ మార్కెట్లో భారీ స్థాయిలో విడుదలకు ప్లాన్ చేస్తున్న ఈ భాగస్వామ్యం ‘నాగబంధం’కు దేశవ్యాప్తంగా మరింత చేరువ చేయనుంది.
అలాగే ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో ఈ చిత్ర డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను దక్కించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తెలుగు శాటిలైట్ హక్కులను స్టార్ మా సొంతం చేసుకోవడం ఈ ప్రాజెక్ట్పై ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఉన్న నమ్మకాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది.
నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతి బాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషబ్ సావ్నే తదితర ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో మైథలాజికల్ అడ్వెంచర్ జానర్కు కొత్త నిర్వచనం ఇవ్వనుంది,
భారీ నిర్మాణ విలువలు, అద్భుతమైన విజువల్స్, ఉత్కంఠభరిత యాక్షన్ ఘట్టాలు, అడ్వెంచర్ ఎపిసోడ్లు, పవర్ ఫుల్ మ్యూజిక్, ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో ‘నాగబంధం’ 2026లో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మైథాలాజికల్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ నాగబంధం 44 రోజుల్లో ప్రేక్షకులు ముందుకు రానుంది.
జూలై 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది.
కడప: ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ లిమిటెడ్కు చెందిన అగ్రగామి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ సంస్థ ఆదిత్య బిర్లా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (ఏబీహెచ్ఎఫ్ఎల్), దేశవ్యాప్తంగా తన నెట్వర్క్ను విస్తరించే వ్యూహంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడపలో కొత్త బ్రాంచ్ను ప్రారంభించింది. ఈ కొత్త బ్రాంచ్తో కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏబీహెచ్ఎఫ్ఎల్ మొత్తం బ్రాంచ్ల సంఖ్య 13కి చేరింది. వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో తన కార్యకలాపాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి, కస్టమర్లకు మరింత చేరువవడానికి ఈ విస్తరణ దోహదపడుతుంది. పట్టణ విస్తరణ, మధ్యతరగతి కుటుంబాలలో అందుబాటు ధరల్లో ఇళ్లకు(అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్) పెరుగుతున్న డిమాండ్ కారణంగా కడపలో నివాస గృహాల రంగం స్థిరమైన వృద్ధిని సాధిస్తోంది.
నా ఫోటోతో తమిళనాట విజయ్ గెలిచారా? వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హుందాగా సమాధానం
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా దూకుడుగా విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుపై వ్యక్తిగత, రాజకీయ పరంగా తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. సమావేశం చివరలో, మీడియా ప్రతినిధులు అడిగిన ఒకటి రెండు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చారు. సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే, తమిళనాడు రాజకీయాల్లో దళపతి విజయ్ సాధించిన అద్భుత విజయంతో జగన్కు ఉన్న సంబంధం లేదా ప్రభావం గురించి ఆయనను ప్రశ్నించారు
బంగారం ధరలు రోజురోజుకీ ఆకాశాన్ని చూస్తున్నాయి. దీనితో ఏ చిన్న బంగారు ఆభరణం తస్కరించినా లక్షలలో డబ్బు వస్తుందని చైన్ స్నాచర్లు పట్టపగలే దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నారు. ఛండీగర్ రాష్ట్రంలో ఓ మహిళ తన బిడ్డను వాకర్ లో తీసుకుని వెళ్తుండగా బైకుపై వచ్చారు ఇద్దరు దుండగులు. వారిలో ఒకడు మహిళ మెడలో వున్న బంగారు గొలుసును లాక్కునే ప్రయత్నంలో మహిళ పెనుగులాడింది. ఐనా ఆమెను వదలకుండా కిందపడేసి ఆమె మెడలోని బంగారు గొలుసుని తెంచుకుని పారిపోయాడు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కనుక ఒంటరిగా ఆదమరిచి ఎవ్వరూ వుండకూడదని ఈ ఘటన చెబుతోంది.
డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ నుంచి నోటి ద్వారా తీసుకునే సెమాగ్లుటైడ్ బయోసిమిలర్ ఒబెడా టాబ్లెట్లు
హైదరాబాద్: గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి డాక్టర్ రెడ్డీస్గా వ్యవహరిస్తారు) టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ చికిత్స కోసం నోటి ద్వారా తీసుకునే తన 'సెమాగ్లుటైడ్ బయోసిమిలర్' ను విడుదల చేసినట్లుగా నేడిక్కడ ప్రకటించింది. డాక్టర్ రెడ్డీస్ సంస్థకు చెం దిన ఈ ఓరల్ సెమాగ్లుటైడ్, భారతదేశంలో ‘ఒబెడా’ (Obeda) బ్రాండ్ పేరుతో టాబ్లెట్ రూపంలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇటీవల భారత్, కెనడాలలో విడుదల చేసిన జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ల సిరీస్ తర్వాత ఈ టాబ్లెట్ ఆవిష్కరణ జరిగింది.
జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన డాక్టర్ అనూప్ మిశ్రా, డాక్టర్ సీమా గులాటిల పరిశోధన.. 24 వారాల పాటు క్రమం తప్పకుండా బాదం పప్పులు తినడం వల్ల కార్యనిర్వాహక పనితీరు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు, శరీర నిర్మాణంలో ఆశాజనక మార్పులు. ప్రతిరోజూ కొన్ని బాదం పప్పులు తినడం లాంటి చిన్న ఆహారపు అలవాటు.. ప్రీ-డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న మధ్యవయస్కులైన భారతీయుల్లో ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని, జీవక్రియల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన తాజా పరిశోధన వెల్లడించింది. అలాగే శరీరంలో వాపు, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి సూచికలను కూడా బాదం తగ్గిస్తుందని పేర్కొంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నాయి. ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రత 47 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ దాటిందని చెబుతున్నారు. దీనితో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన వడగాలులు, ఉక్కపోతగా వుంటోంది. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా విపత్తు నిర్వహణ చర్యలు ముమ్మరం చేసినట్లు రెండు తెలుగు ప్రభుత్వాధికారులు వెల్లడించారు. కొన్ని సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకూ ఎండ తీవ్రంగా వుంటుంది కనుక బైటకు రావద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్పించి చిన్నారు, గర్భిణులు, వృద్ధులు బైటకు రాకూడదని తెలియజేస్తున్నారు.
కాలేయం ఆరోగ్యం ఎంతో ముఖ్యం. చిన్నచిన్న అనారోగ్య సమస్యలకే మందులను అతిగా తీసుకున్నా లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మందులను వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే వాడాలి. కాలేయాన్ని కాపాడేందుకు ఇంకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. సరైన నూనె వాడకుండా వండిన ఆహారం తింటే లివర్ చెడిపోయేందుకు అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మద్యం సేవించడం కూడా లివర్ నాశనానికి కారణమవుతుంది. కాబట్టి మద్యాన్ని పూర్తిగా మానేయడమే మంచిది. ఆహారాన్ని సరిగా ఉడికించకుండా తింటే లివర్పై భారం పెరుగుతుంది, కాబట్టి పూర్తిగా ఉడికిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తినాలి.
మామిడి పండ్లు. వేసవి సీజన్లో వచ్చే ఈ మామిడి పండ్లలో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను చేకూర్చే పోషకాలు వున్నాయి. వాటితో మనకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడి పండ్లలో విటమిన్ సి వుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థను పెంపొదిస్తుంది. మామిడి పండ్లలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో, గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. మామిడి పండ్లలో కేలరీలు, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటాయి, అందువల్ల ఇది ఆరోగ్యకరమైన స్నాక్. మామిడి పండ్లు ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి అవసరమైన విటమిన్లు ఎ, సిలకు మంచి మూలం. మామిడి పండ్లలో కంటి ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరంగా ఉండే లుటీన్, జియాక్సంతిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి.