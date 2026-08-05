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  4. Train hits a cow - video viral in social media
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 5 August 2026 (15:32 IST)

Cow: ఆవును ఢీకొన్న రైలు.. ఆవుకు ఏమైందంటే? (video)

Train
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (15:32 IST)
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Train
సోషల్ మీడియాలో పలు వీడియోలు వైరల్ అవుతూ వుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు వింతగా వుంటాయి. తాజాగా ఓ వీడియో నెటిజన్లను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఇంకా ఆ వీడియోలో ఏముందంటే..? వేగంగా వస్తున్న రైలు ముందు ఆవు నిలబడింది. అంతే రైలు ఏమాత్రం ఆగలేదు.. ఆవు మీదకు రైలు అలానే కదిలింది. అయితే రైలు ఢీకొన్నా ఆ ఆవు ప్రాణాలతో బయటపడింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.
 
ఈ వీడియో ఆ ఆవు రైలు ముందు కాస్త దూరం వరకు ఈడ్చుకెళ్లింది. అయితే ఆ ఆవు పట్టాల నుంచి కాస్త దూరంగా పడి.. ఆపై మెల్లగా లేచి నిల్చుంది. దీంతో అక్కడున్న వారంతా హమ్మయ్య అంటూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆవుకు ఏమైందో ఏమో కానీ కాసేపు ఆ ఆవు నిల్చుండిపోయింది. ఈ వీడియో నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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