Godavari Pushkarams: జూన్ 26 నుండి 12 రోజుల పాటు గోదావరి పుష్కరాలు
కుంభమేళా వంటి పుణ్యయాత్ర అయిన గోదావరి పుష్కరాలు 2027 జూన్ 26 నుండి 12 రోజుల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రారంభమవుతాయని ఒక అధికారి తెలిపారు. రెవెన్యూ (దేవాదాయ-II) శాఖ మాజీ కార్యదర్శి ఎం. హరి జవహర్లాల్ మాట్లాడుతూ, గోదావరి పుష్కరాల కాలాన్ని ఖరారు చేయడానికి ప్రభుత్వం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఆస్థాన సిద్ధాంతి టి. వెంకట కృష్ణ పూర్ణ ప్రసాద్ అభిప్రాయాన్ని తీసుకుందని చెప్పారు.
ఈ విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత, గోదావరి నదికి జరిగే గోదావరి పుష్కరాలు 2027 జూన్ 26వ తేదీన ప్రారంభమై, 12 రోజుల పాటు అంటే 2027 జూలై 7వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయని ప్రకటించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని జవహర్లాల్ శుక్రవారం ఒక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులో (జీఓ) తెలిపారు.
ఈ మహా పుణ్యస్నానాల తేదీలను ఖరారు చేయడానికి దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ టీటీడీ అర్చకుడి నైపుణ్యాన్ని కోరగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ మతపరమైన కార్యక్రమంపై ఒక నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది.