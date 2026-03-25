గ్రీన్ గ్రిడ్: ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లను పర్యావరణహితంగా టెక్నాలజీ ఎలా మారుస్తుంది?
విజయవాడ: దశాబ్దాలుగా, విద్యుత్ ట్రాన్స్మిషన్కు సంబంధించి మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ అనేది ఒక అనివార్యమైన అంశంగా అందరూ చూశారు. ఎత్తైన విద్యుత్ లైన్లు ఏర్పాటు చేయడం కోసం అడవులను తొలగించడం, పచ్చని రమణీయ దృశ్యాలను తీసివేయడం అందరికి భారంగా అన్పించేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో బాగా మార్పు వచ్చింది. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలనే అవగాహన కూడా అందరిలో వచ్చింది. ప్రతిపాదిత గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్-III కింద దాదాపు 11 GW సౌరశక్తిని, 7 GW పంప్డ్ నిల్వ సామర్థ్యాన్ని అనుసంధానించే ప్రణాళికతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుకు సాగుతోంది. దీనివల్ల గ్రీన్ గ్రిడ్ను నిర్మించడం కోసం అడవులను ఏమాత్రం తొలగించకుండా పనిపూర్తి చేయవచ్చని తెలుస్తోంది.
ట్రాన్స్మిషన్ ఇంజనీరింగ్లో పురోగతి వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తన విద్యుత్ నెట్వర్క్ను మరింతగా విస్తరించుకునేందుకు వీలు కల్పించింది. అదే సమయంలో విద్యుత్ లైన్ల ఏర్పాటు చేయడం కోసం పర్యావరణ సమతుల్యాన్ని తొలగించడం గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని రాయలసీమ ప్రాంతంలోని పెద్ద సౌర, పవన ప్రాజెక్టులను విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి ప్రధాన డిమాండ్ కేంద్రాలకు అనుసంధానించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో విస్తృత రైట్-ఆఫ్-వే (RoW) కారిడార్లు, అధిక-వోల్టేజ్ లైన్లు చెట్లతో సంబంధంలోకి రాకుండా చూసుకోవడానికి వృక్షసంపదను తొలగించారు. ఎందుకంటే ఎత్తైనా టవర్లకు ఎక్కడా చెట్లు అడ్డురాకుండా భూమి చదునుగా ఉండేలా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ విజయవంతం కావాలంటే బలమైన ప్రసార నెట్వర్క్ కీలకమని ఇంధన రంగ నిపుణులు చెప్తున్నారు. సీనియర్ విద్యుత్ రంగ నిపుణుడు సద్దాఫ్ ఆలం మాట్లాడుతూ, ఆధునిక టవర్ డిజైన్లు ఇప్పటికే పర్యావరణ అవాంతరాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతున్నాయని అన్నారు. బాగా వెడల్పుగా ఉండే లాటిస్ టవర్లను ఏర్పాటు చేయడం కోసం గతంలో పెద్ద కారిడార్లను క్లియర్ చేయాల్సి వచ్చింది. టవర్ డిజైన్లో వచ్చిన అద్భుతమైన మార్పుల వల్ల, ఇప్పుడు నిర్మాణాలకు చాలా తక్కువ గ్రౌండ్ స్పేస్ అవసరం పడుతుంది. ఇప్పుడిదే వాటిని అటవీ-స్నేహపూర్వకంగా మార్చేసింది. ఏపీ ట్రాన్స్ కో వంటి సంస్థలు ముఖ్యంగా దట్టమైన ప్రాంతాలలో ఇరుకైన-బేస్ టవర్లు, మోనోపోల్లను ఎక్కువగా స్వీకరిస్తున్నాయి అని ఆలం అన్నారు.
ఆలం చెప్పిన దాని ప్రకారం, మోనోపోల్ టవర్లు దాదాపు 50-60 శాతం భూమి విస్తీర్ణాన్ని తగ్గించగలవు, వరుసగా ఉండే చెట్ల సమూహాలకు భంగం కలిగించకుండా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లు ఇరుకైన కారిడార్ల గుండా వెళ్ళడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. అటవీ ప్రాంతాల్లో, మోనోపోల్ టవర్లు ఇంజనీర్లకు ఎక్కువ సౌలభ్యాన్ని ఇస్తున్నాయి. నిర్మాణాలను సహజ క్లియరింగ్లలో లేదా తక్కువ దట్టమైన వృక్షసంపద ఉండే ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయవచ్చు. ఇది అటవీ విస్తీర్ణం, వన్యప్రాణుల ఆవాసాలకు ఆటంకం కలిగించడాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది అని ఆయన జోడించారు.
ఇక్కడ వచ్చిన మరో అద్భుతమైన టెక్నాలజీ అప్ డేట్ ఏంటంటే... అధిక-ఉష్ణోగ్రత తక్కువ-సాగ్ (HTLS) కండక్టర్ల వాడకం. సాంప్రదాయిక ట్రాన్స్ మిషన్ వైర్లు భారీ విద్యుత్ భారం కింద వేడెక్కినప్పుడు కుంగిపోతాయి. కానీ ఇప్పుడు వాటి భద్రత దృష్ట్యా విస్తృత వృక్షసంపద ఉండడం చాలా అవసరం. HTLS కండక్టర్లు అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్ ఉపయోగిస్తాయి. తద్వారా అవి కుంగిపోవడాన్ని బాగా తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల ఎక్కువ లోడ్లను మోయడానికి వీలు కలుగుతుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఇది కారిడార్లను వెడల్పు చేయకుండా లేదా అదనపు చెట్లను నరికివేయకుండా ఇప్పటికే ఉన్న ట్రాన్స్ మిషన్ లైన్ల సామర్థ్యాన్ని అప్గ్రేడ్ చేయడానికి యుటిలిటీలను అనుమతిస్తుంది అని గ్రిడ్ ఆధునీకరణ ప్రాజెక్టులలో పాల్గొన్న ట్రాన్స్ మిషన్ ఇంజనీర్ చెప్పారు.
మరోవైపు ప్లాన్నింగ్ టెక్నాలజీలు కూడా గణనీయంగా మెరుగుపడ్డాయి. LiDAR (లైట్ డిటెక్షన్ మరియు రేంజింగ్) వంటి సాధనాలు ఇప్పుడు ఇంజనీర్లు నిర్మాణం ప్రారంభించే ముందు కూడా భూభాగం, అటవీ కానోపీల యొక్క అత్యంత ఖచ్చితమైన త్రిమితీయ మ్యాప్లను రూపొందించడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. డిజిటల్ మ్యాపింగ్ ప్లానర్లు దట్టమైన అటవీ సమూహాలను నివారించే మార్గాలను గుర్తించడానికి మరియు చెట్ల కానోపీల పైన సరైన క్లియరెన్స్లను నిర్వహించడానికి అనుమతిస్తుంది అని ట్రాన్స్ మిషన్ ప్రాజెక్ట్ కన్సల్టెంట్ అన్నారు.
భారతదేశం యొక్క రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ విస్తరణను ఇప్పుడు మరింత వేగవంతం చేస్తున్నందున, ట్రాన్స్ మిషన్ మౌలిక సదుపాయాల గురించి మరింత ఎక్కువగా మాట్లాడాలని, తద్వారా అభివృద్ధి చెందుతుందని నిపుణులు విశ్వసిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చర్చ ట్రాన్స్ మిషన్ లైన్లను నిర్మించాలా వద్దా అనే దానికంటే మించి, వాటిని బాధ్యతాయుతంగా ఎలా నిర్మించవచ్చనే దాని వరకు జరగాలి” అని ఒక ఇంధన విధాన నిపుణుడు అన్నారు. “ఆధునిక ఇంజనీరింగ్ మరియు ప్రణాళిక సాధనాలతో, ట్రాన్స్ మిషన్ లైన్లు మరియు అడవులు సంఘర్షణలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. పచ్చని గ్రిడ్ ఇప్పుడు సాంకేతికంగా సాధించదగినది అని అన్నారు ఆయన.