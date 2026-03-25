బుధవారం, 25 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 25 మార్చి 2026 (17:59 IST)

గ్రీన్ గ్రిడ్: ట్రాన్స్‌మిషన్ లైన్లను పర్యావరణహితంగా టెక్నాలజీ ఎలా మారుస్తుంది?

విజయవాడ: దశాబ్దాలుగా, విద్యుత్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌కు సంబంధించి మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ అనేది ఒక అనివార్యమైన అంశంగా అందరూ చూశారు. ఎత్తైన విద్యుత్ లైన్లు ఏర్పాటు చేయడం కోసం అడవులను తొలగించడం, పచ్చని రమణీయ దృశ్యాలను తీసివేయడం అందరికి భారంగా అన్పించేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో బాగా మార్పు వచ్చింది. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలనే అవగాహన కూడా అందరిలో వచ్చింది. ప్రతిపాదిత గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్-III కింద దాదాపు 11 GW సౌరశక్తిని, 7 GW పంప్డ్ నిల్వ సామర్థ్యాన్ని అనుసంధానించే ప్రణాళికతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుకు సాగుతోంది. దీనివల్ల గ్రీన్ గ్రిడ్‌ను నిర్మించడం కోసం అడవులను ఏమాత్రం తొలగించకుండా పనిపూర్తి చేయవచ్చని తెలుస్తోంది. 
 
ట్రాన్స్‌‌మిషన్ ఇంజనీరింగ్‌లో పురోగతి వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తన విద్యుత్ నెట్‌వర్క్‌‌ను మరింతగా విస్తరించుకునేందుకు వీలు కల్పించింది. అదే సమయంలో విద్యుత్ లైన్ల ఏర్పాటు చేయడం కోసం పర్యావరణ సమతుల్యాన్ని తొలగించడం గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని రాయలసీమ ప్రాంతంలోని పెద్ద సౌర, పవన ప్రాజెక్టులను విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి ప్రధాన డిమాండ్ కేంద్రాలకు అనుసంధానించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో విస్తృత రైట్-ఆఫ్-వే (RoW) కారిడార్లు, అధిక-వోల్టేజ్ లైన్లు చెట్లతో సంబంధంలోకి రాకుండా చూసుకోవడానికి వృక్షసంపదను తొలగించారు. ఎందుకంటే ఎత్తైనా టవర్లకు ఎక్కడా చెట్లు అడ్డురాకుండా భూమి చదునుగా ఉండేలా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 
 
పవర్ ట్రాన్స్‌మిషన్ విజయవంతం కావాలంటే బలమైన ప్రసార నెట్‌వర్క్ కీలకమని ఇంధన రంగ నిపుణులు చెప్తున్నారు. సీనియర్ విద్యుత్ రంగ నిపుణుడు సద్దాఫ్ ఆలం మాట్లాడుతూ, ఆధునిక టవర్ డిజైన్‌లు ఇప్పటికే పర్యావరణ అవాంతరాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతున్నాయని అన్నారు. బాగా వెడల్పుగా ఉండే లాటిస్ టవర్లను ఏర్పాటు చేయడం కోసం గతంలో పెద్ద కారిడార్లను క్లియర్ చేయాల్సి వచ్చింది. టవర్ డిజైన్‌లో వచ్చిన అద్భుతమైన మార్పుల వల్ల, ఇప్పుడు నిర్మాణాలకు చాలా తక్కువ గ్రౌండ్ స్పేస్ అవసరం పడుతుంది. ఇప్పుడిదే వాటిని అటవీ-స్నేహపూర్వకంగా మార్చేసింది. ఏపీ ట్రాన్స్ కో వంటి సంస్థలు ముఖ్యంగా దట్టమైన ప్రాంతాలలో ఇరుకైన-బేస్ టవర్లు, మోనోపోల్‌లను ఎక్కువగా స్వీకరిస్తున్నాయి అని ఆలం అన్నారు.
 
ఆలం చెప్పిన దాని ప్రకారం, మోనోపోల్ టవర్లు దాదాపు 50-60 శాతం భూమి విస్తీర్ణాన్ని తగ్గించగలవు, వరుసగా ఉండే చెట్ల సమూహాలకు భంగం కలిగించకుండా ట్రాన్స్‌‌మిషన్ లైన్లు ఇరుకైన కారిడార్ల గుండా వెళ్ళడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. అటవీ ప్రాంతాల్లో, మోనోపోల్ టవర్లు ఇంజనీర్లకు ఎక్కువ సౌలభ్యాన్ని ఇస్తున్నాయి. నిర్మాణాలను సహజ క్లియరింగ్‌లలో లేదా తక్కువ దట్టమైన వృక్షసంపద ఉండే ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయవచ్చు. ఇది అటవీ విస్తీర్ణం, వన్యప్రాణుల ఆవాసాలకు ఆటంకం కలిగించడాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది అని ఆయన జోడించారు.
 
ఇక్కడ వచ్చిన మరో అద్భుతమైన టెక్నాలజీ అప్ డేట్ ఏంటంటే... అధిక-ఉష్ణోగ్రత తక్కువ-సాగ్ (HTLS) కండక్టర్ల వాడకం. సాంప్రదాయిక ట్రాన్స్‌ మిషన్ వైర్లు భారీ విద్యుత్ భారం కింద వేడెక్కినప్పుడు కుంగిపోతాయి. కానీ ఇప్పుడు వాటి భద్రత దృష్ట్యా విస్తృత వృక్షసంపద ఉండడం చాలా అవసరం. HTLS కండక్టర్లు అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్ ఉపయోగిస్తాయి. తద్వారా అవి కుంగిపోవడాన్ని బాగా తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల ఎక్కువ లోడ్‌లను మోయడానికి వీలు కలుగుతుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఇది కారిడార్‌లను వెడల్పు చేయకుండా లేదా అదనపు చెట్లను నరికివేయకుండా ఇప్పటికే ఉన్న ట్రాన్స్‌ మిషన్ లైన్‌ల సామర్థ్యాన్ని అప్‌గ్రేడ్ చేయడానికి యుటిలిటీలను అనుమతిస్తుంది అని గ్రిడ్ ఆధునీకరణ ప్రాజెక్టులలో పాల్గొన్న ట్రాన్స్‌ మిషన్ ఇంజనీర్ చెప్పారు.
 
మరోవైపు ప్లాన్నింగ్ టెక్నాలజీలు కూడా గణనీయంగా మెరుగుపడ్డాయి. LiDAR (లైట్ డిటెక్షన్ మరియు రేంజింగ్) వంటి సాధనాలు ఇప్పుడు ఇంజనీర్లు నిర్మాణం ప్రారంభించే ముందు కూడా భూభాగం, అటవీ కానోపీల యొక్క అత్యంత ఖచ్చితమైన త్రిమితీయ మ్యాప్‌లను రూపొందించడానికి వీలు కల్పిస్తాయి. డిజిటల్ మ్యాపింగ్ ప్లానర్‌లు దట్టమైన అటవీ సమూహాలను నివారించే మార్గాలను గుర్తించడానికి మరియు చెట్ల కానోపీల పైన సరైన క్లియరెన్స్‌లను నిర్వహించడానికి అనుమతిస్తుంది అని ట్రాన్స్‌ మిషన్ ప్రాజెక్ట్ కన్సల్టెంట్ అన్నారు.
 
భారతదేశం యొక్క రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ విస్తరణను ఇప్పుడు మరింత వేగవంతం చేస్తున్నందున, ట్రాన్స్‌ మిషన్ మౌలిక సదుపాయాల గురించి మరింత ఎక్కువగా మాట్లాడాలని, తద్వారా అభివృద్ధి చెందుతుందని నిపుణులు విశ్వసిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం చర్చ ట్రాన్స్‌ మిషన్ లైన్‌లను నిర్మించాలా వద్దా అనే దానికంటే మించి, వాటిని బాధ్యతాయుతంగా ఎలా నిర్మించవచ్చనే దాని వరకు జరగాలి” అని ఒక ఇంధన విధాన నిపుణుడు అన్నారు. “ఆధునిక ఇంజనీరింగ్ మరియు ప్రణాళిక సాధనాలతో, ట్రాన్స్‌ మిషన్ లైన్లు మరియు అడవులు సంఘర్షణలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. పచ్చని గ్రిడ్ ఇప్పుడు సాంకేతికంగా సాధించదగినది అని అన్నారు ఆయన.

Ramchran: పుట్టినరోజు కు ముందు పెద్దికి గాయాలు - కోలుకోవాలని పవన్ కళ్యాణ్ ఆకాంక్ష

పెద్ది సినిమా షూటింగ్ నైట్ షూట్ లు ఎక్కువగా వున్నాయి. హైదరాబాద్ శివార్లో ముష్టి పోరాటాలు, కబడ్డీ పోరాట సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆమధ్య పవన్ కళ్యాణ్ కూడా సెట్ కి వెళ్ళి షూట్ ను సందర్శించారు. కాగా, రామ్ చరణ్ కు షూట్ లో గాయాలు అయ్యాయి. కంటి దగ్గర దెబ్బతిన్నట్లు తెలుస్తోంది. చిన్న గాయమేనని, కొన్నిరోజులు విశ్రాంతి తీసుకుంటే సరిపోతుందని తెలుస్తోంది.

జక్కన్న చెక్కేశాడు.. వారణాసి కోసం కాశీ సెట్స్ అదుర్స్.. ఫోటోలు వైరల్

జక్కన్న రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వారణాసి తెరకెక్కుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో టాలీవుడ్ ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ఏ అప్డేట్ వచ్చినా ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన సెట్స్ ఫోటోలు నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి. 1300 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందుతోన్న ఈ మూవీ కోసం హాలీవుడ్ టెక్నీషియన్లు, అంతర్జాతీయ వీఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీలు పని చేస్తున్నారు.

Dil Raju: బ్యాండ్ ఆర్టిస్ట్ కి గౌరవం తెచ్చేలా దేత్తడి ఉంటుంది : దిల్ రాజు

రౌడీ బాయ్స్, లవ్ మీ సినిమాలతో పాపులరైన యంగ్ ట్యాలెంటెడ్ ఆశిష్ హీరోగా, సక్సెస్‌ఫుల్ నిర్మాతలు దిల్ రాజు, శిరీష్ తమ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'దేత్తడి'. దర్శకుడిగా ఆదిత్య రావు గంగసాని పరిచయం అవుతున్నారు. హైదరాబాద్ కల్చర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో కొత్త స్టోరీని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్‌కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ రోజు మేకర్స్ గ్లింప్స్ లాంచ్ చేశారు.

Sanjay Dutt: సీఎం చంద్రబాబుతో బాలీవుడ్ స్టార్ సంజయ్ దత్ భేటీ

బాలీవుడ్ స్టార్ సంజయ్ దత్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుతో మర్యాదపూర్వకంగా మంగళవారంనాడు అమరావతిలో భేటీ అయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి సంబంధించి ఇద్దరి మధ్య చర్చ జరిగింది. రాష్ట్రంలో సినిమా రంగానికి సంబంధించి మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆసక్తిగా ఉన్నట్టు సంజయ్ దత్ ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.

'పంజుర్లి' హావభావాలు ప్రదర్శించి చిక్కుల్లో పడిన 'ధురంధర్' హీరో

బాలీవుడ్ నటుడు రణ్‌వీర్ సింగ్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఆయన సూపర్ హిట్ చిత్రం కాంతారలోని పంజుర్లి హావభావాలను వేదికపై ప్రదర్శించారు. ఇది తీవ్ర వివాదాస్పదమైంది. దీనిపై కర్నాటక హైకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలైంది. దైవిక సన్నివేశాన్ని కించ పరిచేలా రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ ప్రవర్తించారని న్యాయవాది ప్రశాంత్‌ కర్నాటక హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఇటీవల ఈ కేసు విచారణకు రాగా, రణ్‌వీర్‌కు స్వల్ప ఊరటనిస్తూ కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అధికారవర్గాలు ఆయనపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోరాదని ఆదేశించింది. అయితే, తదుపరి విచారణకు రణ్‌వీర్‌ పూర్తి సహకారం అందించాలని సూచించింది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలు

వెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేసిన ఫిలిప్స్

భారతీయ గృహాలకు పాకశాస్త్ర అవకాశాల ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ, రోజువారీ వంటను సులభతరం చేయడానికి రూపొందించిన వినూత్నమైన ఆల్-ఇన్-వన్ స్మార్ట్ కుకింగ్ ఉపకరణం అయిన ఫిలిప్స్ వన్‌చెఫ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ఫిలిప్స్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ వెల్లడించింది. ముంబైలో, రణ్‌వీర్ బ్రార్ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఒక అనుభవపూర్వకమైన చెఫ్స్ టేస్టింగ్ టేబుల్ కార్యక్రమంలో ఈ ఆవిష్కరణ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులను లైవ్ టేస్టింగ్స్, ఇంటరాక్టివ్ ఫుడ్ స్టేషన్ల ద్వారా భారతదేశంలోని విభిన్న వంట రుచులను అన్వేషించడానికి ఆహ్వానించారు.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపు

వాపిలోని మెరిల్ వారి గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్ కు తాను మొదటి సారిగా వెళ్ళినప్పటి సంఘటనలను గుర్తుచేసుకుంటూ, భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్ ధోని బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనే విషయంలో హృదయపూర్వకంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన చక్కని సంభాషణలో పాల్గొన్నారు. బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనేది మెర

మార్కెట్లోకి నకిలీ కోడిగుడ్లు, గుర్తించడం ఎలా?

మార్కెట్లోకి నకిలీ కోడిగుడ్లు, గుర్తించడం ఎలా?మార్కెట్లలో చాలాచోట్ల నకిలీ కోడిగుడ్లు అమ్ముతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నకిలీ కోడిగుడ్లను కాల్షియం కార్బోనేట్, పారాఫిన్ వ్యాక్స్, జిప్సం పౌడర్‌తో నకిలీ గుడ్డు పెంకులు తయారుచేస్తారు. గుడ్డులోని పచ్చసొన, గుడ్డులోని తెల్లసొనను సోడియం ఆల్జినేట్, అల్యూమ్, జెలటిన్, తినదగిన కాల్షియం క్లోరైడ్, బెంజోయిక్ యాసిడ్, నీరు, ఫుడ్ కలరింగ్‌తో తయారు చేస్తున్నారు. నకిలీ గుడ్డును గుర్తించడమెలాగో తెలుసుకుందాము. నకిలీ కోడిగుడ్ల పైపెంకు నిజమైన వాటి కంటే మెరుస్తూ ఉంటుంది. నకిలీ గుడ్లు నిజమైన గుడ్లు కంటే గట్టిగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్డును షేక్ చేస్తే షెల్ లోపల నీరులా కదలాడుతున్నట్లుంటే అది నకిలీది.
