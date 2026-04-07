2029లో జగన్మోహన్ రెడ్డి తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం వుంది.. ఉండవల్లి
2029లో వైకాపా అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం వుందని సీనియర్ రాజకీయ మేధావి ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ జోస్యం చెప్పారు. ఒకవేళ కూటమిలో ఏదైనా చీలిక వచ్చి, పరిస్థితులు చెదిరిపోతే... జగన్ తిరిగి అధికారంలోకి వస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ కూటమిని బలంగా నిలబెట్టే ప్రధాన శక్తి అయిన పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా, ఈ కూటమి 15 ఏళ్లకు పైగా బహుశా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం కూడా కొనసాగుతుందని పదే పదే చెబుతున్నారు. పార్లమెంటులో టీడీపీ, జేఎస్పీలతో సహా ఏపీ నాయకత్వం నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తోంది కాబట్టి, బీజేపీ ఎలాగూ ఒక సౌకర్యవంతమైన స్థితిలో ఉంది.
ఇంకా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు వంటి అనుభవజ్ఞుడి నైపుణ్యాన్ని కోల్పోవాలని వారు ఎప్పటికీ కోరుకోరు. అదే సమయంలో, జనసేన కూడా ఒక అధికారాన్ని పంచుకుంటోంది. దీంతో కూటమిలో చీలికలు వచ్చే స్థితి రాదని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ఇంకా ఈ కూటమి భవిష్యత్తులో ఏదైనా చీలిక వస్తుందనే ప్రశ్నకు తావే లేదని వారు జోస్యం చెప్తున్నారు.