గంగిగోవు పాలు గరిటడైనను చాలు.. ఇదీ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయం
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయం ఎవరికీ అంతు చిక్కదు. తలపండిన రాజకీయ నేతలు సైతం ఆయన ముందు చిత్తు కావాల్సిందే. వేమన పద్యంలో ఉన్నట్టుగా 'గంగిగోవు పాలు గరిటడైనను చాలు.. కడివెడైననేని ఖరము పాలు...' అన్న చందంగా ఆయన పార్టీ చిన్నదే కావొచ్చు.. అతి తక్కువ సీట్లలో పోటీ చేసి 100 స్ట్రైక్ రేట్ సాధించివుండొచ్చు.. కానీ రాష్ట్ర రాజకీయాలను శాసించే స్థాయిలో నిర్ణయాత్మక పాత్రను పోషిస్తున్నారు.
2014లో మొదలైన ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం, 2019లో తాను పోటీ చేసిన రెండు చోట్లా ఓడిపోయి, తన పార్టీ చవిచూసిన ఓటమితో ఖంగుతిన్నారు. కానీ, 2024లో కేవలం 21 సీట్లలో పోటీ చేసి, వంద శాతం స్ట్రైక్ రేట్తో విజయం సాధించి దేశ రాజకీయాల చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఎవరూ సాధ్యంకాని రికార్డును తన పేరును లిఖించుకున్నారు.
ఆ తర్వాత టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమిలో నిర్ణయాత్మక పాత్రను పోషించారు. టీడీపీ - బీజేపీని ఒక తాటిపై తెచ్చి, యూనిటీ సృష్టించి, రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. అలా... గరిటెడు పాలు లాంటి పాత్రను ఆయన పోషించారు.
కూటమి ప్రభుత్వంలో రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. తనకు ఇష్టమైన పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, తాగునీరు, అడవులు వంటి శాఖలను తీసుకున్నారు. పెద్ద పెద్ద ప్రకటనల కంటే గ్రామస్థాయిలో పని చేయడంపై దృష్టిసారించారు. ఇందులోభాగంగా, ఒకే రోజు ఏకంగా 13326 గ్రామ పంచాయతీల్లో గ్రామ సభలు నిర్వహించి ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పారు.
పల్లెపండుగ ద్వారా వేల కిలోమీటర్ల రోడ్లు, లక్షల ఫార్మ్ పాండ్స్, గోకులాలు నిర్మించారు. జల్ జీవన్ మిషన్ కింద అమరజీవి జలధార వంటి తాగునీటి పథకాలను ప్రవేశపెట్టి అమలు చేస్తున్నారు. గ్రామీణ ర్యాంకింగ్లో ఏపీ 24వ స్థానంలో ఉంటే పవన్ కళ్యాణ్ హయాంలో దేశంలోనే మొదటి ర్యాంకును సొంతం చేసుకుంది. గ్రామాల్లో నేరుగా పని జరగడం, స్థానిక సమస్యలు స్థానికంగానే పరిష్కారమయ్యేలా చర్యలు తీసుకున్నారు.
అందుకే.. పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయం.. పెద్ద సంఖ్యల పార్టీలాగా కాకుండా తక్కువ సీట్లు ఎక్కువ ప్రభావం, తక్కువ శబ్దం ఎక్కువ గ్రామస్థాయిల పని అదే దిశలో సాగుతోంది.