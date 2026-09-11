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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (19:17 IST)

నన్ను అంతం చేయడానికి ప్లాన్.. జోగి ఫ్యామిలీతో ప్రాణహాని.. గవర్నర్‌ను ఆశ్రయించిన కోడలు

jogi meghana
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (19:17 IST)
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మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ కుమారుడు జోగి రాజీవ్‌కు సంబంధించిన అత్యంత వివాదాస్పదమైన వ్యవహారం తరచుగా మీడియా దృష్టిని ఆకర్షిస్తూనే ఉంది. వరకట్న వేధింపులు, ఇతర గృహ హింస ఆరోపణలు చేస్తున్న ఆ కుటుంబ కోడలు మేఘన, తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్‌ను ఆశ్రయించారు. 
 
ఆమె గవర్నర్‌ను కలిసి, ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం తనను అంతం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న జోగి రమేష్ కుటుంబం నుండి తనకు ప్రాణహాని ఉందని పేర్కొన్నారు. తన కుటుంబం వివాహం కోసం సుమారు రూ.5 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. కానీ వారి కుటుంబం మా నుండి అదనంగా మరో రూ.5 కోట్లు డిమాండ్ చేస్తూనే ఉంది. వారు క్రైస్తవ మతాన్ని ఆచరిస్తూనే, హిందూ కుటుంబమని చెప్పి మమ్మల్ని మోసం చేశారని ఆమె వెల్లడించారు. 
 
దీనిపై గవర్నర్‌కు తన సమస్యను వివరిస్తూ, తనకు ప్రాణహాని ఉందని మేఘన పేర్కొన్నారు. తనను అంతం చేయడానికి ఇప్పటికే పలుమార్లు ప్రయత్నాలు జరిగాయని, అందుకే ప్రభుత్వ అధికారుల నుండి అదనపు భద్రత కోరుతున్నానని ఆమె చెప్పారు.
 
రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా ఎంతో ప్రభావవంతమైన కుటుంబానికి చెందిన కోడలు, తనకు ప్రాణహాని ఉందని గవర్నర్‌ను ఆశ్రయించాల్సి రావడం అత్యంత దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయమని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. తన ప్రాణాలు తీయడానికి పలుమార్లు ప్రయత్నాలు జరిగాయని ఆమె చెప్పడం మరింత ఆందోళనకరమని వారు చెప్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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