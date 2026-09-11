కుమార్తె పెళ్లి... వైఎస్ జగన్ను షర్మిల ఆహ్వానిస్తారా?
తన జీవితకాలమంతా వైకాపా చీఫ్ వైఎస్ జగన్కు బలమైన మద్దతుదారుగా ఉండిన వైఎస్ షర్మిల, 2019 ఎన్నికల తర్వాత తన వైఖరిని మార్చుకున్నారు. అప్పటి నుండి ఆమె తన సోదరుడిపై అనేక ఫిర్యాదులు చేస్తూ వచ్చారు. ఆస్తుల పంపిణీలో అసమానతలు, ఇతర మోసపూరిత చర్యలకు పాల్పడ్డారని ఆమె తన సోదరుడిపై ఆరోపణలు చేశారు.
Jagan_Sharmila
అయినప్పటికీ, 2024లో హైదరాబాద్లో జరిగిన తన కుమారుడి వివాహానికి సోదరుడిని ఆహ్వానించకుండా షర్మిల వెనుకాడలేదు. అప్పట్లో జగన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. షర్మిలతో స్పష్టమైన విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆయన ఆ వివాహానికి హాజరయ్యే సానుకూలతను ప్రదర్శించారు.
ఇప్పుడు షర్మిల కుమార్తె అంజలి రెడ్డి వివాహానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ నెలలోనే నిశ్చితార్థం జరగవచ్చని, నవంబర్లో వివాహం జరగవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈసారి కూడా షర్మిల తన కుమార్తె వివాహానికి జగన్ను ఆహ్వానిస్తారా లేదా అనే చర్చ ప్రజల్లో మొదలైంది.
వాస్తవానికి, షర్మిల కుమారుడు రాజా రెడ్డి వివాహం సమయంలో వారు చివరిసారిగా కలుసుకున్నప్పటి నుండి, షర్మిల, జగన్ మధ్య పరిస్థితులు మరింత క్లిష్టంగా మారాయి. 2024 ఎన్నికల సమయంలో జగన్కు వ్యతిరేకంగా షర్మిల తీవ్రమైన రాజకీయ ప్రచారం చేశారు.
జగన్ విషయాలను తేలికగా తీసుకునే రాజకీయ నాయకులు కాదు. ఎన్నికల సమయంలో తనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ప్రతికూల చర్యల పట్ల ఆయన ఖచ్చితంగా షర్మిల పట్ల అసహనంతో లేదా ఆగ్రహంతో ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ఇటీవలి కాలంలో జరిగిన పరిణామాలన్నింటి దృష్ట్యా, షర్మిల కుమార్తె వివాహానికి జగన్ నిజంగా హాజరవుతారా లేదా అనేది కాలమే నిర్ణయించాలి.