వైఎస్ షర్మిల, విజయమ్మ కంటే విజయసాయితో జగన్కు తలనొప్పి తప్పదా?
మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన పాత మద్దతుదారులందరినీ శత్రువులుగా మార్చుకోవడం ఒక అలవాటుగా చేసుకున్నారు. తన సొంత తల్లి విజయమ్మ, సోదరి షర్మిలతో సత్సంబంధాలు లేకపోవడమే ఇందుకు నిదర్శనం. ఇప్పుడు జగన్కు విజయసాయిరెడ్డి రూపంలో మరో సమస్య ఎదురైనట్లు కనిపిస్తోంది. చాలా కాలం పాటు వైసీపీలో ఉన్న ఈ సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు, ఆ పార్టీకి దూరమై 2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు కొత్త పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
ముఖ్యంగా, తనను రెచ్చగొట్టడం మానుకోవాలని, లేకపోతే పార్టీ, దాని అధినేత జగన్కు సంబంధించిన మరిన్ని సంచలనాత్మక విషయాలను బయటపెడతానని ఆయన హెచ్చరించారు. గతంలో, 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందే షర్మిల రూపంలో జగన్కు ఒక బలమైన శత్రువు ఎదురయ్యారు.
ఆస్తి పంపకాలలో తన సోదరుడు తనను ఎలా మోసం చేశారో, అలాగే తమ బాబాయి వివేకానంద రెడ్డిని చంపిన వారికి ఎలా సహకరించారో ఆమె పదేపదే ప్రస్తావించారు. షర్మిల, సునీత ప్రచారం చేసిన ఈ అంశాలు వైసీపీపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపాయి. జగన్ ఘోర పరాజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
ఇప్పుడు జగన్ రాజకీయ ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడంలో షర్మిల కంటే సాయిరెడ్డి పెద్ద ముప్పుగా పరిగణించబడవచ్చు. జగన్ హయాంలో జరిగిన ఆర్థిక అక్రమాలపై సాయిరెడ్డికి ప్రత్యక్ష సమాచారం ఉంది. అంతేకాకుండా జగన్ ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన వారిలో ఆయన ఒకరు.
కాబట్టి, ఇప్పటికే ఆర్థిక అక్రమాల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న జగన్ ప్రతిష్టపై సాయిరెడ్డి వెల్లడించే ఏ చిన్న వివరమైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. దీని అర్థం ఏమిటంటే, 2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జగన్కు ఇది ఒక పెద్ద ప్రతికూల అంశంగా మారవచ్చు. ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడం వైసీపీ అధినేత జగన్కు అంత సులభం కాదని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు.