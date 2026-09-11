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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (18:23 IST)

భార్యపై అత్యాచారయత్నం.. కాపాడబోయిన భర్తకు ఏమైందంటే?

crime scene
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (18:23 IST)
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తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో తన భార్యపై జరిగిన అత్యాచార యత్నాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో ఒక వ్యక్తిపై జరిగిన దాడిలో అతను తీవ్రంగా గాయపడ్డాడని పోలీసులు శుక్రవారం తెలిపారు. ఈ ఘటన సెప్టెంబర్ 9న ఇచోడ మండలం కేశవపట్నం గ్రామంలో జరిగింది. 21 ఏళ్ల మహిళ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా నమోదు చేసిన కేసుకు సంబంధించి శుక్రవారం ఐదుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. సెప్టెంబర్ 9 సాయంత్రం ఆ మహిళ తన ఇంట్లో బట్టలు ఉతుకుతుండగా, ఒక గ్రామస్థుడు ఇంట్లోకి ప్రవేశించి ఆమెపై అత్యాచార యత్నం చేశాడు. ఆమె కేకలు వేయడంతో, ఆమె భర్త ఇంట్లోకి పరుగెత్తుకొచ్చాడు. దీంతో నిందితులు అతనితో తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగారని పోలీసులు తెలిపారు. 
 
ఆ తర్వాత, నిందితుడి బంధువులైన మరో నలుగురు కర్రలు, రాళ్లతో మహిళ భర్తపై దాడి చేశారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు జోక్యం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించగా, నిందితుడు వారిని కూడా మాటలతో దూషించి, శారీరకంగా దాడి చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. మహిళ భర్తకు తలకు తీవ్ర గాయాలవడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. 
 
ఆ తర్వాత బాధితురాలి ఫిర్యాదు చేయగా, దాని ఆధారంగా అత్యాచార యత్నం, హత్యాయత్నం వంటి అభియోగాలతో సహా బీఎన్ఎస్‌‌లోని సంబంధిత నిబంధనల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.  
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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