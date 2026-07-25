Kazipet: కాజీపేట-విజయవాడ మధ్య ట్రిపుల్ లైన్ ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి
కాజీపేట-విజయవాడ మధ్య చేపట్టిన మూడు లైన్ల రైల్వే మార్గం (ట్రిపుల్ లైన్), విద్యుదీకరణ ప్రాజెక్టు పూర్తి కావస్తోంది. ఇందులో భాగంగా మొత్తం 220 కిలోమీటర్ల మార్గంలో ఇప్పటికే 195 కిలోమీటర్ల మేర పనులు పూర్తయి వినియోగంలోకి వచ్చాయి. సుమారు రూ.3,100 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్టు, రద్దీగా ఉండే విజయవాడ-కాజీపేట రైలు మార్గంలో సామర్థ్యాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో సాగుతోంది.
Kazipet Vijayawada
ఈ మార్గం ఉత్తర-దక్షిణ భారతదేశాలను అనుసంధానించడంతో పాటు, దేశంలోని తూర్పు- పశ్చిమ ప్రాంతాల మధ్య రవాణా సౌకర్యాన్ని కల్పించే కీలకమైన గ్రాండ్ ట్రంక్ రూట్లో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. విజయవాడ-గంగినేని (36 కి.మీ), గంగినేని-డోర్నకల్ (89 కి.మీ), మహబూబాబాద్- కాజీపేట (70 కి.మీ) మార్గ విభాగాలు ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే (ఎస్సీఆర్) అధికారులు తెలిపారు. మిగిలిన 25 కి.మీల డోర్నకల్-మహబూబాబాద్ మార్గంలో పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి.
రాబోయే నెలల్లో ఇవి పూర్తవుతాయని అంచనా. ఈ పనులు పూర్తయ్యాక, మొత్తం కాజీపేట-విజయవాడ కారిడార్లో మూడు లైన్ల (ట్రిపుల్ లైన్) సౌకర్యం, పూర్తి విద్యుదీకరణ అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే ఉన్న డబుల్-లైన్ నెట్వర్క్పై రద్దీని తగ్గించి, ప్రయాణీకుల, సరుకు రవాణా రైళ్ల రాకపోకలను మెరుగుపరుస్తుందని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
పెరిగిన సామర్థ్యం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లకు బొగ్గు రవాణాను వేగవంతం చేయడానికి, సిమెంట్, ఇతర పరిశ్రమలకు సరుకు రవాణాను మెరుగుపరచడానికి దోహదపడుతుందని భావిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ అడ్డంకులను తగ్గించడం ద్వారా మరిన్ని ప్రయాణీకుల, సరుకు రవాణా సేవలను ప్రవేశపెట్టడానికి ఈ అదనపు లైన్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేకు వీలు కల్పిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.
ఈ మార్గాన్ని పూర్తిగా విద్యుదీకరించడం వల్ల డీజిల్ వినియోగం, ఇంధన ఖర్చులు తగ్గి, కార్బన్ ఉద్గారాలు కనిష్ట స్థాయికి చేరుతాయని అంచనా. ఇదే సమయంలో, దక్షిణ మధ్య రైల్వే కాజీపేట-బల్హార్షా మధ్య ట్రిపుల్ రైల్వే లైన్, విద్యుదీకరణ ప్రాజెక్టు పనులను పూర్తి చేసింది. ఆసిఫాబాద్-సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ మధ్య ఉన్న చివరి 11 కిలోమీటర్ల మార్గం జూలై 22న ప్రారంభం కావడంతో, మొత్తం 203 కిలోమీటర్ల ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయింది. దాదాపు రూ.3,000 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 2012లో ప్రారంభమైన ఈ కాజీపేట-బల్హార్షా ప్రాజెక్టు, తెలంగాణ పొరుగున ఉన్న మహారాష్ట్రలో రైలు రవాణా అనుసంధానాన్ని బలోపేతం చేయడంతో పాటు లైన్ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు.